https://ria.ru/20220912/uyazvimost-1816326634.html

В США раскрыли уязвимость в своем ядерном щите, дающую превосходство России

В США раскрыли уязвимость в своем ядерном щите, дающую превосходство России - РИА Новости, 12.09.2022

В США раскрыли уязвимость в своем ядерном щите, дающую превосходство России

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) эпохи холодной войны Minuteman III, стоящие на вооружении США, не смогут обойти продвинутые системы... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:19

2022-09-12T19:19

2022-09-12T19:36

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) эпохи холодной войны Minuteman III, стоящие на вооружении США, не смогут обойти продвинутые системы противоракетной обороны, разрабатываемые великими державами-соперниками, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.Как отметил автор, старые вооружения этого типа планируют заменить перспективной ракетой Sentinel. По его мнению, в новых американских ударных системах потребуется установка дополнительной технологии наведения, которая учитывала бы последние достижения соперников США в ракетостроении и противовоздушной обороне.Ранее Штаты провели испытательный пуск МБР Minuteman III. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, цель запуска — подтвердить эффективность и боеготовность оружия. В Вашингтоне уточнили, что в соответствии с договором об СНВ заранее предупредили Москву о предстоящих испытаниях. Пуск в прошлом неоднократно переносили из-за напряженности в отношениях США с Россией и Китаем.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman предназначались для ядерного сдерживания во времена холодной войны. По данным из открытых источников, всего Штаты располагают 450 такими ракетами, способными поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.

https://ria.ru/20220517/velikobritaniya-1789066188.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, патрик райдер, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, москва, россия