В США раскрыли уязвимость в своем ядерном щите, дающую превосходство России

19:19 12.09.2022 (обновлено: 19:36 12.09.2022)
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© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
© AP Photo / Charlie Riedel
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III на базе ВВС Майнот, Северная Дакота. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) эпохи холодной войны Minuteman III, стоящие на вооружении США, не смогут обойти продвинутые системы противоракетной обороны, разрабатываемые великими державами-соперниками, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.
"Хотя представители Министерства обороны США подчеркивают, что Minuteman III способен выполнить свою миссию, ожидается, что МБР будет все труднее преодолевать оборону будущего противника", — говорится в статье.
Как отметил автор, старые вооружения этого типа планируют заменить перспективной ракетой Sentinel. По его мнению, в новых американских ударных системах потребуется установка дополнительной технологии наведения, которая учитывала бы последние достижения соперников США в ракетостроении и противовоздушной обороне.
Ранее Штаты провели испытательный пуск МБР Minuteman III. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, цель запуска — подтвердить эффективность и боеготовность оружия. В Вашингтоне уточнили, что в соответствии с договором об СНВ заранее предупредили Москву о предстоящих испытаниях. Пуск в прошлом неоднократно переносили из-за напряженности в отношениях США с Россией и Китаем.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman предназначались для ядерного сдерживания во времена холодной войны. По данным из открытых источников, всего Штаты располагают 450 такими ракетами, способными поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.