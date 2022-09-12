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В США раскрыли уязвимость в своем ядерном щите, дающую превосходство России - РИА Новости, 12.09.2022
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В США раскрыли уязвимость в своем ядерном щите, дающую превосходство России
В США раскрыли уязвимость в своем ядерном щите, дающую превосходство России - РИА Новости, 12.09.2022
В США раскрыли уязвимость в своем ядерном щите, дающую превосходство России
Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) эпохи холодной войны Minuteman III, стоящие на вооружении США, не смогут обойти продвинутые системы... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:19
2022-09-12T19:36
в мире
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сша
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) эпохи холодной войны Minuteman III, стоящие на вооружении США, не смогут обойти продвинутые системы противоракетной обороны, разрабатываемые великими державами-соперниками, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.Как отметил автор, старые вооружения этого типа планируют заменить перспективной ракетой Sentinel. По его мнению, в новых американских ударных системах потребуется установка дополнительной технологии наведения, которая учитывала бы последние достижения соперников США в ракетостроении и противовоздушной обороне.Ранее Штаты провели испытательный пуск МБР Minuteman III. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, цель запуска — подтвердить эффективность и боеготовность оружия. В Вашингтоне уточнили, что в соответствии с договором об СНВ заранее предупредили Москву о предстоящих испытаниях. Пуск в прошлом неоднократно переносили из-за напряженности в отношениях США с Россией и Китаем.Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman предназначались для ядерного сдерживания во времена холодной войны. По данным из открытых источников, всего Штаты располагают 450 такими ракетами, способными поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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в мире, патрик райдер, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, москва, россия
В мире, Патрик Райдер, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, Москва, Россия
19:19 12.09.2022 (обновлено: 19:36 12.09.2022)
 
В США раскрыли уязвимость в своем ядерном щите, дающую превосходство России

NI: в американском ядерном щите есть критическая уязвимость, дающая превосходство России

© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III на базе ВВС Майнот, Северная Дакота. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) эпохи холодной войны Minuteman III, стоящие на вооружении США, не смогут обойти продвинутые системы противоракетной обороны, разрабатываемые великими державами-соперниками, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн.

"Хотя представители Министерства обороны США подчеркивают, что Minuteman III способен выполнить свою миссию, ожидается, что МБР будет все труднее преодолевать оборону будущего противника", — говорится в статье.

Как отметил автор, старые вооружения этого типа планируют заменить перспективной ракетой Sentinel. По его мнению, в новых американских ударных системах потребуется установка дополнительной технологии наведения, которая учитывала бы последние достижения соперников США в ракетостроении и противовоздушной обороне.
Ранее Штаты провели испытательный пуск МБР Minuteman III. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, цель запуска — подтвердить эффективность и боеготовность оружия. В Вашингтоне уточнили, что в соответствии с договором об СНВ заранее предупредили Москву о предстоящих испытаниях. Пуск в прошлом неоднократно переносили из-за напряженности в отношениях США с Россией и Китаем.
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства Minuteman предназначались для ядерного сдерживания во времена холодной войны. По данным из открытых источников, всего Штаты располагают 450 такими ракетами, способными поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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