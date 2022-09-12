https://ria.ru/20220912/ukraina-1816247165.html

На вооружении украинских военных заметили американский бронетранспортер

На вооружении украинских военных заметили американский бронетранспортер - РИА Новости, 12.09.2022

На вооружении украинских военных заметили американский бронетранспортер

В украинском любительском пропагандистском ролике замечен американский бронетранспортер типа M113A1, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:39

2022-09-12T15:39

2022-09-12T15:39

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. В украинском любительском пропагандистском ролике замечен американский бронетранспортер типа M113A1, сообщает корреспондент РИА Новости."Фигурирующим на этих кадрах американским бронетранспортерам M113A1 уже более 40 лет. Им сделали новый обвес, противокумулятивный. Эта машина вся обвешена соответствующими экранами. Это не самый новый бронетранспортер. Украине ничего сверхнового не дают. Но чтоб воевать - вполне хватает. Он ничем не лучше наших бронетранспортеров. Это абсолютно транспортер того же класса. Более того, по некоторым параметрам он уступает нашим БТР-90, потому что он был сделан еще в 1960-е годы. В серию пошел. А дальше его только модернизировали. Но как техника, которая доставляет солдат до поля боя, а именно в этом его задача, он вполне себе адекватный", - рассказал РИА Новости военный эксперт, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин.Бронетранспортеры различных модификаций этого типа применялись в Югославии, Ираке, Афганистане и Сирии.

https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, ситуация в днр и лнр