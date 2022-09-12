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На вооружении украинских военных заметили американский бронетранспортер - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/ukraina-1816247165.html
На вооружении украинских военных заметили американский бронетранспортер
На вооружении украинских военных заметили американский бронетранспортер - РИА Новости, 12.09.2022
На вооружении украинских военных заметили американский бронетранспортер
В украинском любительском пропагандистском ролике замечен американский бронетранспортер типа M113A1, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:39
2022-09-12T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
сша
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. В украинском любительском пропагандистском ролике замечен американский бронетранспортер типа M113A1, сообщает корреспондент РИА Новости."Фигурирующим на этих кадрах американским бронетранспортерам M113A1 уже более 40 лет. Им сделали новый обвес, противокумулятивный. Эта машина вся обвешена соответствующими экранами. Это не самый новый бронетранспортер. Украине ничего сверхнового не дают. Но чтоб воевать - вполне хватает. Он ничем не лучше наших бронетранспортеров. Это абсолютно транспортер того же класса. Более того, по некоторым параметрам он уступает нашим БТР-90, потому что он был сделан еще в 1960-е годы. В серию пошел. А дальше его только модернизировали. Но как техника, которая доставляет солдат до поля боя, а именно в этом его задача, он вполне себе адекватный", - рассказал РИА Новости военный эксперт, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин.Бронетранспортеры различных модификаций этого типа применялись в Югославии, Ираке, Афганистане и Сирии.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:39 12.09.2022
 
На вооружении украинских военных заметили американский бронетранспортер

В пропагандистском ролике ВСУ заметили американский бронетранспортер типа M113A1

CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force / Американский бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113 - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force /
Американский бронетранспортер М113. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. В украинском любительском пропагандистском ролике замечен американский бронетранспортер типа M113A1, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Фигурирующим на этих кадрах американским бронетранспортерам M113A1 уже более 40 лет. Им сделали новый обвес, противокумулятивный. Эта машина вся обвешена соответствующими экранами. Это не самый новый бронетранспортер. Украине ничего сверхнового не дают. Но чтоб воевать - вполне хватает. Он ничем не лучше наших бронетранспортеров. Это абсолютно транспортер того же класса. Более того, по некоторым параметрам он уступает нашим БТР-90, потому что он был сделан еще в 1960-е годы. В серию пошел. А дальше его только модернизировали. Но как техника, которая доставляет солдат до поля боя, а именно в этом его задача, он вполне себе адекватный", - рассказал РИА Новости военный эксперт, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин.
Бронетранспортеры различных модификаций этого типа применялись в Югославии, Ираке, Афганистане и Сирии.
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