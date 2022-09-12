Рейтинг@Mail.ru
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/ukraina-1816226331.html
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев - РИА Новости, 12.09.2022
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада украинскому нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:56
2022-09-12T14:56
специальная военная операция на украине
николай патрушев
украина
россия
безопасность
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg
КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада украинскому нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В целом, события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан", - сказал Патрушев в понедельник на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе."Но, несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай патрушев, украина, россия, безопасность, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Украина, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:56 12.09.2022
 
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев

Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на помощь Украине со стороны Запада

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада украинскому нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В целом, события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан", - сказал Патрушев в понедельник на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
"Но, несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул Патрушев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколай ПатрушевУкраинаРоссияБезопасностьСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала