https://ria.ru/20220912/ukraina-1816226331.html
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев - РИА Новости, 12.09.2022
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада украинскому нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:56
2022-09-12T14:56
2022-09-12T14:56
специальная военная операция на украине
николай патрушев
украина
россия
безопасность
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада украинскому нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В целом, события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан", - сказал Патрушев в понедельник на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе."Но, несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, украина, россия, безопасность, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Николай Патрушев, Украина, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
Патрушев: цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на помощь Украине со стороны Запада