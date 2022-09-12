https://ria.ru/20220912/ukraina-1816226331.html

Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев

Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев - РИА Новости, 12.09.2022

Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев

Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада украинскому нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:56

2022-09-12T14:56

2022-09-12T14:56

специальная военная операция на украине

николай патрушев

украина

россия

безопасность

совет безопасности рф

ситуация в днр и лнр

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КЕМЕРОВО, 12 сен - РИА Новости. Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада украинскому нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."В целом, события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которое в дальнейшем используется против мирных граждан", - сказал Патрушев в понедельник на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе."Но, несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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Кирилл Волков

николай патрушев, украина, россия, безопасность, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр