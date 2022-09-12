https://ria.ru/20220912/ukraina-1816161815.html
Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине
Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине - РИА Новости, 12.09.2022
Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:04
2022-09-12T13:04
2022-09-12T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
сергей аксенов (политик)
украина
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях."Террористический характер действий украинского государства понятен и известен. Ну, слава богу, что Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся, наконец, что все это перейдет в более решительный характер", - сказал журналистам Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей аксенов (политик), украина, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Аксенов (политик), Украина, Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине
Глава Крыма Аксенов поддержал удары по объектам инфраструктуры, подконтрольным Киеву
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях.
"Террористический характер действий украинского государства понятен и известен. Ну, слава богу, что Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся, наконец, что все это перейдет в более решительный характер", - сказал журналистам Аксенов.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".