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Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/ukraina-1816161815.html
Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине
Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине - РИА Новости, 12.09.2022
Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:04
2022-09-12T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
сергей аксенов (политик)
украина
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях."Террористический характер действий украинского государства понятен и известен. Ну, слава богу, что Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся, наконец, что все это перейдет в более решительный характер", - сказал журналистам Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220912/elektrichestvo-1816086169.html
украина
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в мире, сергей аксенов (политик), украина, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Аксенов (политик), Украина, Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:04 12.09.2022
 
Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине

Глава Крыма Аксенов поддержал удары по объектам инфраструктуры, подконтрольным Киеву

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях.
"Террористический характер действий украинского государства понятен и известен. Ну, слава богу, что Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся, наконец, что все это перейдет в более решительный характер", - сказал журналистам Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
07:13
Госдеп связал блэкауты на Украине с действиями России в рамках спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей Аксенов (политик)УкраинаРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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