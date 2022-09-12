https://ria.ru/20220912/ukraina-1816161815.html

Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине

Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине - РИА Новости, 12.09.2022

Аксенов надеется на более решительный характер спецоперации на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:04

2022-09-12T13:04

2022-09-12T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

сергей аксенов (политик)

украина

россия

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решительные действия по нанесению ударов по объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях."Террористический характер действий украинского государства понятен и известен. Ну, слава богу, что Минобороны начало наконец наносить удары по объектам инфраструктуры, надеемся, наконец, что все это перейдет в более решительный характер", - сказал журналистам Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220912/elektrichestvo-1816086169.html

украина

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сергей аксенов (политик), украина, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр