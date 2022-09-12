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ВС России поразили оперативный резерв ВСУ в Черкасской области

ВС России поразили оперативный резерв ВСУ в Черкасской области - РИА Новости, 12.09.2022

ВС России поразили оперативный резерв ВСУ в Черкасской области

ВС РФ высокоточными ударами поражен пункт временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ в районе населенного пункта Роги... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:55

2022-09-12T12:55

2022-09-12T13:17

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ударами поражен пункт временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ в районе населенного пункта Роги Черкасской области, в результате чего уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны."В районе населенного пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

россия, черкасская область, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр