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ВС России поразили оперативный резерв ВСУ в Черкасской области
ВС России поразили оперативный резерв ВСУ в Черкасской области - РИА Новости, 12.09.2022
ВС России поразили оперативный резерв ВСУ в Черкасской области
ВС РФ высокоточными ударами поражен пункт временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ в районе населенного пункта Роги... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:55
2022-09-12T12:55
2022-09-12T13:17
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. ВС РФ высокоточными ударами поражен пункт временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ в районе населенного пункта Роги Черкасской области, в результате чего уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц техники, сообщили в понедельник в Минобороны."В районе населенного пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей", - сообщили в Минобороны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:55 12.09.2022 (обновлено: 13:17 12.09.2022)
ВС России поразили оперативный резерв ВСУ в Черкасской области
Минобороны: ВС России уничтожили более 30 военных и десяти единиц техники под Черкассами