В сенате США признали помощь Украине в контрнаступлении
Американский сенатор Уорнер признал помощь Украине в контрнаступлении разведданными
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Сената США. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер признал, что контрнаступление украинских войск стало результатом работы американской разведки с украинскими и британскими коллегами.
"Частично это (продвижение украинцев) - результат колоссальной поддержки со стороны США и наших союзников в НАТО... Частично это - результат работы нашего разведсообщества с украинцами и нашими друзьями, в частности, британцами", - отметил он в интервью телеканалу CNN. По словам Уорнера, американские и британские разведагентства "держат в напряжении" российские силы.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В министерстве обороны РФ сообщили 12 сентября, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что разведка США в рамках усиления сотрудничества с коллегами из Украины консультировала Киев по подготовке к ведению боевых действий под Харьковом. По информации СМИ, службы США и Украины активизировали обмен разведывательными данными при планировании контрнаступления. По мнению доцента факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексея Фененко, передача разведывательных данных украинским войскам может сделать США полноценной стороной конфликта.