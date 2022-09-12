10:37 12.09.2022 (обновлено: 11:11 12.09.2022)
Кадыров сообщил о возвращении Делимханова в зону спецоперации
Кадыров сообщил о возвращении чеченских подразделений в зону спецоперации на Украине
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов вернулся в зону спецоперации ВС РФ - на опубликованном в Telegram-канале видео тот посоветовал Украине "ждать сюрпризов" и анонсировал наступление "по всей линии фронта".
"Те прорывы, те места, которые заняты, несколько городов, сел, <...> в которые сегодня зашли нацисты, сатанисты, шайтаны, мы вам покажем. <...> Вам сегодня сделано такое мероприятие, от которого <...> не уйти. Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас <...>, после чего мы будем наступать по всей линии фронта Донецкой Народной Республики, Херсонской, Запорожской, Харьковской, везде. И мы освободим Украину", - заявил Делимханов на видео, опубликованном Кадыровым.
Глава региона призвал набраться терпения и "ждать отличных новостей с передовой" от бойцов. "Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР. <...> Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас - наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут", - написал Кадыров. По его словам, Делимханов "слов на ветер не бросает".