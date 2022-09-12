https://ria.ru/20220912/ukraina-1816109799.html

Кадыров сообщил о возвращении Делимханова в зону спецоперации

Кадыров сообщил о возвращении Делимханова в зону спецоперации - РИА Новости, 12.09.2022

Кадыров сообщил о возвращении Делимханова в зону спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов вернулся в зону спецоперации ВС РФ - на опубликованном в Telegram-канале видео тот... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:37

2022-09-12T10:37

2022-09-12T11:11

специальная военная операция на украине

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украина

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рамзан кадыров

госдума рф

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов вернулся в зону спецоперации ВС РФ - на опубликованном в Telegram-канале видео тот посоветовал Украине "ждать сюрпризов" и анонсировал наступление "по всей линии фронта"."Те прорывы, те места, которые заняты, несколько городов, сел, <...> в которые сегодня зашли нацисты, сатанисты, шайтаны, мы вам покажем. <...> Вам сегодня сделано такое мероприятие, от которого <...> не уйти. Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас <...>, после чего мы будем наступать по всей линии фронта Донецкой Народной Республики, Херсонской, Запорожской, Харьковской, везде. И мы освободим Украину", - заявил Делимханов на видео, опубликованном Кадыровым.Глава региона призвал набраться терпения и "ждать отличных новостей с передовой" от бойцов. "Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР. <...> Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас - наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут", - написал Кадыров. По его словам, Делимханов "слов на ветер не бросает".

https://ria.ru/20220911/svo-1815944003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, адам делимханов, рамзан кадыров, госдума рф, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр