Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сообщил о возвращении Делимханова в зону спецоперации - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/ukraina-1816109799.html
Кадыров сообщил о возвращении Делимханова в зону спецоперации
Кадыров сообщил о возвращении Делимханова в зону спецоперации - РИА Новости, 12.09.2022
Кадыров сообщил о возвращении Делимханова в зону спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов вернулся в зону спецоперации ВС РФ - на опубликованном в Telegram-канале видео тот... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:37
2022-09-12T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
адам делимханов
рамзан кадыров
госдума рф
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770849528_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_cdf38b5e21628e7ec0823282ecde6c6f.jpg
ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов вернулся в зону спецоперации ВС РФ - на опубликованном в Telegram-канале видео тот посоветовал Украине "ждать сюрпризов" и анонсировал наступление "по всей линии фронта"."Те прорывы, те места, которые заняты, несколько городов, сел, &lt;...&gt; в которые сегодня зашли нацисты, сатанисты, шайтаны, мы вам покажем. &lt;...&gt; Вам сегодня сделано такое мероприятие, от которого &lt;...&gt; не уйти. Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас &lt;...&gt;, после чего мы будем наступать по всей линии фронта Донецкой Народной Республики, Херсонской, Запорожской, Харьковской, везде. И мы освободим Украину", - заявил Делимханов на видео, опубликованном Кадыровым.Глава региона призвал набраться терпения и "ждать отличных новостей с передовой" от бойцов. "Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР. &lt;...&gt; Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас - наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут", - написал Кадыров. По его словам, Делимханов "слов на ветер не бросает".
https://ria.ru/20220911/svo-1815944003.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770849528_528:0:3257:2047_1920x0_80_0_0_ab1e696995f64eed85256058b18957fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, адам делимханов, рамзан кадыров, госдума рф, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Адам Делимханов, Рамзан Кадыров, Госдума РФ, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:37 12.09.2022 (обновлено: 11:11 12.09.2022)
 
Кадыров сообщил о возвращении Делимханова в зону спецоперации

Кадыров сообщил о возвращении чеченских подразделений в зону спецоперации на Украине

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 12 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы Адам Делимханов вернулся в зону спецоперации ВС РФ - на опубликованном в Telegram-канале видео тот посоветовал Украине "ждать сюрпризов" и анонсировал наступление "по всей линии фронта".
"Те прорывы, те места, которые заняты, несколько городов, сел, <...> в которые сегодня зашли нацисты, сатанисты, шайтаны, мы вам покажем. <...> Вам сегодня сделано такое мероприятие, от которого <...> не уйти. Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас <...>, после чего мы будем наступать по всей линии фронта Донецкой Народной Республики, Херсонской, Запорожской, Харьковской, везде. И мы освободим Украину", - заявил Делимханов на видео, опубликованном Кадыровым.
Глава региона призвал набраться терпения и "ждать отличных новостей с передовой" от бойцов. "Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР. <...> Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас - наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут", - написал Кадыров. По его словам, Делимханов "слов на ветер не бросает".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 08:04Специальная военная операция на Украине
Кадыров пообещал вернуть все города на харьковском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАдам ДелимхановРамзан КадыровГосдума РФЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала