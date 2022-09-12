10:27 12.09.2022 (обновлено: 11:25 12.09.2022)
Медведев назвал нынешние ультиматумы Киеву детской разминкой
Медведев: в будущем нужна тотальная капитуляция киевского режима на условиях России
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нежелании вести диалог с Россией, заявив, что сейчас идет только разминка.
"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
О неготовности вести переговоры с Россией, которая "выдвигает ультиматумы", Зеленский накануне заявил в интервью CNN.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: прошли две очные встречи в Белоруссии, затем контакты продолжились в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта представители двух стран встретились в Стамбуле. Как затем сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Украина отказывается от собственных предложений и тормозит переговорный процесс. Он подчеркнул, что Москва от контактов не отказывается, но чем дольше Киев затягивает процесс, тем сложнее будет договориться.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.