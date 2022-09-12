https://ria.ru/20220912/ukraina-1816107951.html

Медведев назвал нынешние ультиматумы Киеву детской разминкой

Медведев назвал нынешние ультиматумы Киеву детской разминкой - РИА Новости, 12.09.2022

Медведев назвал нынешние ультиматумы Киеву детской разминкой

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нежелании вести диалог с Россией, заявив, что... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:27

2022-09-12T10:27

2022-09-12T11:25

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

украина

дмитрий медведев

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нежелании вести диалог с Россией, заявив, что сейчас идет только разминка."Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", — написал чиновник в своем Telegram-канале.О неготовности вести переговоры с Россией, которая "выдвигает ультиматумы", Зеленский накануне заявил в интервью CNN.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: прошли две очные встречи в Белоруссии, затем контакты продолжились в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта представители двух стран встретились в Стамбуле. Как затем сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Украина отказывается от собственных предложений и тормозит переговорный процесс. Он подчеркнул, что Москва от контактов не отказывается, но чем дольше Киев затягивает процесс, тем сложнее будет договориться.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220905/peregovory-1814463903.html

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Кирилл Волков

россия, владимир зеленский, украина, дмитрий медведев, в мире, ситуация в днр и лнр