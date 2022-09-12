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Медведев назвал нынешние ультиматумы Киеву детской разминкой - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/ukraina-1816107951.html
Медведев назвал нынешние ультиматумы Киеву детской разминкой
Медведев назвал нынешние ультиматумы Киеву детской разминкой - РИА Новости, 12.09.2022
Медведев назвал нынешние ультиматумы Киеву детской разминкой
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нежелании вести диалог с Россией, заявив, что... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:27
2022-09-12T11:25
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
украина
дмитрий медведев
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нежелании вести диалог с Россией, заявив, что сейчас идет только разминка."Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", — написал чиновник в своем Telegram-канале.О неготовности вести переговоры с Россией, которая "выдвигает ультиматумы", Зеленский накануне заявил в интервью CNN.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: прошли две очные встречи в Белоруссии, затем контакты продолжились в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта представители двух стран встретились в Стамбуле. Как затем сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Украина отказывается от собственных предложений и тормозит переговорный процесс. Он подчеркнул, что Москва от контактов не отказывается, но чем дольше Киев затягивает процесс, тем сложнее будет договориться.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия, владимир зеленский, украина, дмитрий медведев, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Дмитрий Медведев, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:27 12.09.2022 (обновлено: 11:25 12.09.2022)
 
Медведев назвал нынешние ультиматумы Киеву детской разминкой

Медведев: в будущем нужна тотальная капитуляция киевского режима на условиях России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о нежелании вести диалог с Россией, заявив, что сейчас идет только разминка.
"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", — написал чиновник в своем Telegram-канале.
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О неготовности вести переговоры с Россией, которая "выдвигает ультиматумы", Зеленский накануне заявил в интервью CNN.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: прошли две очные встречи в Белоруссии, затем контакты продолжились в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта представители двух стран встретились в Стамбуле. Как затем сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Украина отказывается от собственных предложений и тормозит переговорный процесс. Он подчеркнул, что Москва от контактов не отказывается, но чем дольше Киев затягивает процесс, тем сложнее будет договориться.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий МедведевВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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