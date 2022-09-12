Из украинских портов вышли девять сухогрузов в рамках продуктовой сделки
Турция сообщила о выходе девяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки
© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе из украинских портов девяти сухогрузов с зерном в рамках "продуктовой сделки".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"Поставки зерна продолжаются в соответствии с планом. По состоянию на сегодняшнее утро еще 9 судов, груженных зерном, вышли из украинских портов", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
Президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.