https://ria.ru/20220912/ukraina-1816106660.html

Из украинских портов вышли девять сухогрузов в рамках продуктовой сделки

Из украинских портов вышли девять сухогрузов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 12.09.2022

Из украинских портов вышли девять сухогрузов в рамках продуктовой сделки

Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе из украинских портов девяти сухогрузов с зерном в рамках "продуктовой сделки". РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T10:21

2022-09-12T10:21

2022-09-12T10:21

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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе из украинских портов девяти сухогрузов с зерном в рамках "продуктовой сделки".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Поставки зерна продолжаются в соответствии с планом. По состоянию на сегодняшнее утро еще 9 судов, груженных зерном, вышли из украинских портов", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.Президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.

https://ria.ru/20220909/zerno-1815706159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, турция, украина, евросоюз, оон, вэф-2022, в мире