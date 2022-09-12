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Из украинских портов вышли девять сухогрузов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 12.09.2022
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Из украинских портов вышли девять сухогрузов в рамках продуктовой сделки
Из украинских портов вышли девять сухогрузов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 12.09.2022
Из украинских портов вышли девять сухогрузов в рамках продуктовой сделки
Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе из украинских портов девяти сухогрузов с зерном в рамках "продуктовой сделки". РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T10:21
2022-09-12T10:21
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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе из украинских портов девяти сухогрузов с зерном в рамках "продуктовой сделки".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Поставки зерна продолжаются в соответствии с планом. По состоянию на сегодняшнее утро еще 9 судов, груженных зерном, вышли из украинских портов", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.Президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.
https://ria.ru/20220909/zerno-1815706159.html
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владимир путин, россия, турция, украина, евросоюз, оон, вэф-2022, в мире
Владимир Путин, Россия, Турция, Украина, Евросоюз, ООН, ВЭФ-2022, В мире
10:21 12.09.2022
 
Из украинских портов вышли девять сухогрузов в рамках продуктовой сделки

Турция сообщила о выходе девяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки

© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
 Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе из украинских портов девяти сухогрузов с зерном в рамках "продуктовой сделки".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"Поставки зерна продолжаются в соответствии с планом. По состоянию на сегодняшнее утро еще 9 судов, груженных зерном, вышли из украинских портов", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
Президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.
Судно Polarnet с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 16:44
Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны
 
Владимир ПутинРоссияТурцияУкраинаЕвросоюзООНВЭФ-2022В мире
 
 
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