https://ria.ru/20220912/ukraina-1815647841.html

"Начали прозревать". Запад обвинил команду Зеленского в грабеже украинцев

"Начали прозревать". Запад обвинил команду Зеленского в грабеже украинцев - РИА Новости, 12.09.2022

"Начали прозревать". Запад обвинил команду Зеленского в грабеже украинцев

Ближайшее окружение президента Украины заподозрили в воровстве гуманитарной помощи, предназначенной для беженцев и армии. Национальное антикоррупционное бюро... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:00

2022-09-12T08:00

2022-09-12T08:01

в мире

владимир зеленский

кирилл тимошенко

андрей ермак

украина

сша

киев

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641986_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_5ab23fd5e07e35d7a6d4376bca6b65af.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Ближайшее окружение президента Украины заподозрили в воровстве гуманитарной помощи, предназначенной для беженцев и армии. Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ), созданное под давлением Запада и фактически служащее инструментом внешнего контроля, открыло уголовное дело. Почему кураторы ополчились на Киев — в материале РИА Новости.Все в ВенуПредставитель бюро Евгений Шевченко заявил, что в Запорожской области разворовали почти всю гуманитарную помощь. Речь идет о 22 морских контейнерах, 389 железнодорожных вагонах, 220 грузовиках. Украденное реализовали в местных магазинах по завышенным на 300 процентов ценам.Подозреваемые — глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян. По версии НАБУ, они разработали преступную схему, а исполнителями выступили глава Запорожской военной администрации Александр Старух с заместителем Златой Некрасовой, секретарь горсовета Анатолий Куртев и местный депутат Виктор Щербина.Шевченко подчеркнул, что семьи Тимошенко, Давитян и Некрасовой находятся в Вене. При этом за месяц до скандала Некрасова получила из рук президента Владимира Зеленского орден Княгини Ольги, который вручают женщинам за выдающиеся заслуги перед Украиной. В мае им наградили спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Кирилл Тимошенко тут же обозвал Шевченко "украинской гнидой" и отверг все обвинения. По его словам, это "тупой вброс". Представитель НАБУ за словом в карман тоже не полез, пообещав "сгноить эту падаль" Тимошенко в тюрьме. Депутат от "Слуги народа" Дарья Володина вспомнила, как передавала коллеге по партии в Запорожье четыре вагона с гуманитарной помощью для распределения среди нуждающихся. Однако местные власти заявили, что им "тоже надо". Володина отстояла почти весь груз, но, например, аппаратов вентиляции легких все-таки лишилась.Сотрудники СБУ провели больше 20 обысков в офисах администрации Запорожья, в домах подозреваемых и на складах. Обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие и крупные суммы наличных.Гнев ЗападаВоровством на Украине никого не удивить. Общеизвестно, что учет гуманитарной помощи довольно условный, поэтому она часто попадает на прилавки магазинов и рынков. Так же с целевыми закупками для армии. На руку расхитителям негласное табу на расследование коррупционных дел, связанных с высшими чиновниками. Считается, что это может подорвать веру украинцев в собственное государство.Тем не менее у силовиков претензии к властям не только Запорожья, но и Одесской, Днепропетровской областей. Это первое масштабное наступление на коррупционеров в 2022-м. Причем раньше НАБУ не осмеливалось критиковать губернаторов и руководителей офиса президента.Так Евросоюз и США дают понять Киеву, что не будут мириться с хищениями, пишут местные СМИ. Особенно это касается гуманитарной помощи, поскольку западный электорат не хочет, чтобы его поддержка украинцев ценой собственного благополучия была напрасной. К тому же зарубежным партнерам Зеленского может не нравиться, что он старается всю власть сосредоточить в своих руках.Волна негатива от союзников киевского режима поднимается с середины лета. В частности, один из самых известных лоббистов Украины в США, депутат палаты представителей Виктория Спартц в открытом письме Джо Байдену указала, что Ермак расходует зарубежную помощь не по назначению. И заподозрила его в работе на Москву. Глава офиса президента, окрыленный всеобъемлющим проукраинским энтузиазмом Запада, запустил тогда в СМИ кампанию по дискредитации американки, якобы оказавшейся в заложниках российских нарративов. А у руководителя территориальной обороны Днепра Игоря Корбана, рассказавшего Спартц о коррупции в офисе президента, отобрали украинский паспорт. Но, как выяснилось, это было только начало.Вернуться в стройНАБУ создали в 2015-м при непосредственном участии ЕС и США. Это независимый орган исполнительной власти, призванный предупреждать и раскрывать коррупционные преступления. Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что если на первых порах западные представители еще надеялись помочь Украине, то затем поняли, что это государство не изменить. В результате бюро фактически превратилось в силовую структуру по подавлению зарвавшихся бизнесменов и политиков."Долгое время союзники Киева никак не реагировали на воровство гуманитарной помощи, потому что собирали компромат на главных действующих лиц. Видимо, теперь в США решили, что Ермак выходит из-под контроля и затевает собственную политическую игру. Любая подобная активность воспринимается Вашингтоном как потенциальная угроза, которую нужно устранить", — говорит замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.Похожего мнения придерживается политолог Александр Дудчак. "Каким бы влиятельным ни был Ермак, его страна все равно находится под внешним управлением. К тому же позиции Зеленского сейчас очень уязвимы. С одной стороны, усиливаются претензии населения, уставшего от боевых действий, с другой — дела на фронте складываются вовсе не так, как Киев обещал Западу", — отмечает эксперт.На этом фоне в "Слуге народа" предложили поправку в законодательство об увольнении главы НАБУ за административные нарушения, связанные с коррупцией, — даже за символический подарок от подчиненных. Однако эксперты считают, что как бы украинские власти ни сопротивлялись, противостоять кураторам они не в состоянии, поэтому в итоге Ермак либо лишится должности, либо сможет говорить только "Есть!" и "Будет сделано!"

https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810529085.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, андрей ермак, украина, сша, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины, политика