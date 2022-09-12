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"Начали прозревать". Запад обвинил команду Зеленского в грабеже украинцев - РИА Новости, 12.09.2022
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"Начали прозревать". Запад обвинил команду Зеленского в грабеже украинцев
"Начали прозревать". Запад обвинил команду Зеленского в грабеже украинцев - РИА Новости, 12.09.2022
"Начали прозревать". Запад обвинил команду Зеленского в грабеже украинцев
Ближайшее окружение президента Украины заподозрили в воровстве гуманитарной помощи, предназначенной для беженцев и армии. Национальное антикоррупционное бюро... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:00
2022-09-12T08:01
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
андрей ермак
украина
сша
киев
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Ближайшее окружение президента Украины заподозрили в воровстве гуманитарной помощи, предназначенной для беженцев и армии. Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ), созданное под давлением Запада и фактически служащее инструментом внешнего контроля, открыло уголовное дело. Почему кураторы ополчились на Киев — в материале РИА Новости.Все в ВенуПредставитель бюро Евгений Шевченко заявил, что в Запорожской области разворовали почти всю гуманитарную помощь. Речь идет о 22 морских контейнерах, 389 железнодорожных вагонах, 220 грузовиках. Украденное реализовали в местных магазинах по завышенным на 300 процентов ценам.Подозреваемые — глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян. По версии НАБУ, они разработали преступную схему, а исполнителями выступили глава Запорожской военной администрации Александр Старух с заместителем Златой Некрасовой, секретарь горсовета Анатолий Куртев и местный депутат Виктор Щербина.Шевченко подчеркнул, что семьи Тимошенко, Давитян и Некрасовой находятся в Вене. При этом за месяц до скандала Некрасова получила из рук президента Владимира Зеленского орден Княгини Ольги, который вручают женщинам за выдающиеся заслуги перед Украиной. В мае им наградили спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Кирилл Тимошенко тут же обозвал Шевченко "украинской гнидой" и отверг все обвинения. По его словам, это "тупой вброс". Представитель НАБУ за словом в карман тоже не полез, пообещав "сгноить эту падаль" Тимошенко в тюрьме. Депутат от "Слуги народа" Дарья Володина вспомнила, как передавала коллеге по партии в Запорожье четыре вагона с гуманитарной помощью для распределения среди нуждающихся. Однако местные власти заявили, что им "тоже надо". Володина отстояла почти весь груз, но, например, аппаратов вентиляции легких все-таки лишилась.Сотрудники СБУ провели больше 20 обысков в офисах администрации Запорожья, в домах подозреваемых и на складах. Обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие и крупные суммы наличных.Гнев ЗападаВоровством на Украине никого не удивить. Общеизвестно, что учет гуманитарной помощи довольно условный, поэтому она часто попадает на прилавки магазинов и рынков. Так же с целевыми закупками для армии. На руку расхитителям негласное табу на расследование коррупционных дел, связанных с высшими чиновниками. Считается, что это может подорвать веру украинцев в собственное государство.Тем не менее у силовиков претензии к властям не только Запорожья, но и Одесской, Днепропетровской областей. Это первое масштабное наступление на коррупционеров в 2022-м. Причем раньше НАБУ не осмеливалось критиковать губернаторов и руководителей офиса президента.Так Евросоюз и США дают понять Киеву, что не будут мириться с хищениями, пишут местные СМИ. Особенно это касается гуманитарной помощи, поскольку западный электорат не хочет, чтобы его поддержка украинцев ценой собственного благополучия была напрасной. К тому же зарубежным партнерам Зеленского может не нравиться, что он старается всю власть сосредоточить в своих руках.Волна негатива от союзников киевского режима поднимается с середины лета. В частности, один из самых известных лоббистов Украины в США, депутат палаты представителей Виктория Спартц в открытом письме Джо Байдену указала, что Ермак расходует зарубежную помощь не по назначению. И заподозрила его в работе на Москву. Глава офиса президента, окрыленный всеобъемлющим проукраинским энтузиазмом Запада, запустил тогда в СМИ кампанию по дискредитации американки, якобы оказавшейся в заложниках российских нарративов. А у руководителя территориальной обороны Днепра Игоря Корбана, рассказавшего Спартц о коррупции в офисе президента, отобрали украинский паспорт. Но, как выяснилось, это было только начало.Вернуться в стройНАБУ создали в 2015-м при непосредственном участии ЕС и США. Это независимый орган исполнительной власти, призванный предупреждать и раскрывать коррупционные преступления. Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что если на первых порах западные представители еще надеялись помочь Украине, то затем поняли, что это государство не изменить. В результате бюро фактически превратилось в силовую структуру по подавлению зарвавшихся бизнесменов и политиков."Долгое время союзники Киева никак не реагировали на воровство гуманитарной помощи, потому что собирали компромат на главных действующих лиц. Видимо, теперь в США решили, что Ермак выходит из-под контроля и затевает собственную политическую игру. Любая подобная активность воспринимается Вашингтоном как потенциальная угроза, которую нужно устранить", — говорит замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.Похожего мнения придерживается политолог Александр Дудчак. "Каким бы влиятельным ни был Ермак, его страна все равно находится под внешним управлением. К тому же позиции Зеленского сейчас очень уязвимы. С одной стороны, усиливаются претензии населения, уставшего от боевых действий, с другой — дела на фронте складываются вовсе не так, как Киев обещал Западу", — отмечает эксперт.На этом фоне в "Слуге народа" предложили поправку в законодательство об увольнении главы НАБУ за административные нарушения, связанные с коррупцией, — даже за символический подарок от подчиненных. Однако эксперты считают, что как бы украинские власти ни сопротивлялись, противостоять кураторам они не в состоянии, поэтому в итоге Ермак либо лишится должности, либо сможет говорить только "Есть!" и "Будет сделано!"
https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, андрей ермак, украина, сша, киев, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, служба безопасности украины, политика
В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, Украина, США, Киев, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Политика
08:00 12.09.2022 (обновлено: 08:01 12.09.2022)
 

"Начали прозревать". Запад обвинил команду Зеленского в грабеже украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Ближайшее окружение президента Украины заподозрили в воровстве гуманитарной помощи, предназначенной для беженцев и армии. Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ), созданное под давлением Запада и фактически служащее инструментом внешнего контроля, открыло уголовное дело. Почему кураторы ополчились на Киев — в материале РИА Новости.

Все в Вену

Представитель бюро Евгений Шевченко заявил, что в Запорожской области разворовали почти всю гуманитарную помощь. Речь идет о 22 морских контейнерах, 389 железнодорожных вагонах, 220 грузовиках. Украденное реализовали в местных магазинах по завышенным на 300 процентов ценам.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий во время разгрузки военной помощи из США в аэропорту Борисполь
Подозреваемые — глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия и его друг Вемир Давитян. По версии НАБУ, они разработали преступную схему, а исполнителями выступили глава Запорожской военной администрации Александр Старух с заместителем Златой Некрасовой, секретарь горсовета Анатолий Куртев и местный депутат Виктор Щербина.
Шевченко подчеркнул, что семьи Тимошенко, Давитян и Некрасовой находятся в Вене. При этом за месяц до скандала Некрасова получила из рук президента Владимира Зеленского орден Княгини Ольги, который вручают женщинам за выдающиеся заслуги перед Украиной. В мае им наградили спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Кирилл Тимошенко тут же обозвал Шевченко "украинской гнидой" и отверг все обвинения. По его словам, это "тупой вброс". Представитель НАБУ за словом в карман тоже не полез, пообещав "сгноить эту падаль" Тимошенко в тюрьме. Депутат от "Слуги народа" Дарья Володина вспомнила, как передавала коллеге по партии в Запорожье четыре вагона с гуманитарной помощью для распределения среди нуждающихся. Однако местные власти заявили, что им "тоже надо". Володина отстояла почти весь груз, но, например, аппаратов вентиляции легких все-таки лишилась.
Сотрудники СБУ провели больше 20 обысков в офисах администрации Запорожья, в домах подозреваемых и на складах. Обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие и крупные суммы наличных.
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Гнев Запада

Воровством на Украине никого не удивить. Общеизвестно, что учет гуманитарной помощи довольно условный, поэтому она часто попадает на прилавки магазинов и рынков. Так же с целевыми закупками для армии. На руку расхитителям негласное табу на расследование коррупционных дел, связанных с высшими чиновниками. Считается, что это может подорвать веру украинцев в собственное государство.
Тем не менее у силовиков претензии к властям не только Запорожья, но и Одесской, Днепропетровской областей. Это первое масштабное наступление на коррупционеров в 2022-м. Причем раньше НАБУ не осмеливалось критиковать губернаторов и руководителей офиса президента.
© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудники СБУ
Так Евросоюз и США дают понять Киеву, что не будут мириться с хищениями, пишут местные СМИ. Особенно это касается гуманитарной помощи, поскольку западный электорат не хочет, чтобы его поддержка украинцев ценой собственного благополучия была напрасной. К тому же зарубежным партнерам Зеленского может не нравиться, что он старается всю власть сосредоточить в своих руках.
Волна негатива от союзников киевского режима поднимается с середины лета. В частности, один из самых известных лоббистов Украины в США, депутат палаты представителей Виктория Спартц в открытом письме Джо Байдену указала, что Ермак расходует зарубежную помощь не по назначению. И заподозрила его в работе на Москву. Глава офиса президента, окрыленный всеобъемлющим проукраинским энтузиазмом Запада, запустил тогда в СМИ кампанию по дискредитации американки, якобы оказавшейся в заложниках российских нарративов. А у руководителя территориальной обороны Днепра Игоря Корбана, рассказавшего Спартц о коррупции в офисе президента, отобрали украинский паспорт. Но, как выяснилось, это было только начало.

Вернуться в строй

НАБУ создали в 2015-м при непосредственном участии ЕС и США. Это независимый орган исполнительной власти, призванный предупреждать и раскрывать коррупционные преступления. Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что если на первых порах западные представители еще надеялись помочь Украине, то затем поняли, что это государство не изменить. В результате бюро фактически превратилось в силовую структуру по подавлению зарвавшихся бизнесменов и политиков.
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава офиса президента Андрей Ермак
"Долгое время союзники Киева никак не реагировали на воровство гуманитарной помощи, потому что собирали компромат на главных действующих лиц. Видимо, теперь в США решили, что Ермак выходит из-под контроля и затевает собственную политическую игру. Любая подобная активность воспринимается Вашингтоном как потенциальная угроза, которую нужно устранить", — говорит замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Похожего мнения придерживается политолог Александр Дудчак. "Каким бы влиятельным ни был Ермак, его страна все равно находится под внешним управлением. К тому же позиции Зеленского сейчас очень уязвимы. С одной стороны, усиливаются претензии населения, уставшего от боевых действий, с другой — дела на фронте складываются вовсе не так, как Киев обещал Западу", — отмечает эксперт.
На этом фоне в "Слуге народа" предложили поправку в законодательство об увольнении главы НАБУ за административные нарушения, связанные с коррупцией, — даже за символический подарок от подчиненных. Однако эксперты считают, что как бы украинские власти ни сопротивлялись, противостоять кураторам они не в состоянии, поэтому в итоге Ермак либо лишится должности, либо сможет говорить только "Есть!" и "Будет сделано!"
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В миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоАндрей ЕрмакУкраинаСШАКиевНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныПолитика
 
 
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