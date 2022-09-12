https://ria.ru/20220912/ugledar-1816265728.html
Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении - РИА Новости, 12.09.2022
Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
В ДНР видят активизацию украинских войск на направлении Угледара, но ситуация контролируется, а на отдельных участках союзные силы даже продвигаются, заявил... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T16:19
2022-09-12T16:19
2022-09-12T17:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В ДНР видят активизацию украинских войск на направлении Угледара, но ситуация контролируется, а на отдельных участках союзные силы даже продвигаются, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24"."Мы видим некую активизацию (украинских вил - ред.) на угледарском направлении. Там также наши подразделения... Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются и вперед. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее есть определенная положительная тенденция", - сказал Пушилин.Ранее глава ДНР Пушилин сообщал, что на угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед, даже учитывая то, что украинские войска пытались перебрасывать дополнительную технику в район Красноармейка. В понедельник российское Минобороны опубликовало видео работы российских артиллеристов по украинским позициям: в том числе на угледарском направлении эффективно работают "Ураганы" для уничтожения таких выявленных целей противника, как колонны техники, позиции артиллерии, опорные пункты и скопления живой силы вооруженных формирований киевского режима.
https://ria.ru/20220912/liman-1816260978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин
16:19 12.09.2022 (обновлено: 17:30 12.09.2022)
Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил об активизации украинских войск на Угледарском направлении