https://ria.ru/20220912/ugledar-1816265728.html

Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении

Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении - РИА Новости, 12.09.2022

Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении

В ДНР видят активизацию украинских войск на направлении Угледара, но ситуация контролируется, а на отдельных участках союзные силы даже продвигаются, заявил... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:19

2022-09-12T16:19

2022-09-12T17:30

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

украина

денис пушилин

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В ДНР видят активизацию украинских войск на направлении Угледара, но ситуация контролируется, а на отдельных участках союзные силы даже продвигаются, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24"."Мы видим некую активизацию (украинских вил - ред.) на угледарском направлении. Там также наши подразделения... Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются и вперед. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее есть определенная положительная тенденция", - сказал Пушилин.Ранее глава ДНР Пушилин сообщал, что на угледарском направлении союзные подразделения продолжают идти вперед, даже учитывая то, что украинские войска пытались перебрасывать дополнительную технику в район Красноармейка. В понедельник российское Минобороны опубликовало видео работы российских артиллеристов по украинским позициям: в том числе на угледарском направлении эффективно работают "Ураганы" для уничтожения таких выявленных целей противника, как колонны техники, позиции артиллерии, опорные пункты и скопления живой силы вооруженных формирований киевского режима.

https://ria.ru/20220912/liman-1816260978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин