https://ria.ru/20220912/udary-1816183660.html

В Кремле не стали отвечать на вопрос об ударах по инфраструктуре Украины

В Кремле не стали отвечать на вопрос об ударах по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 12.09.2022

В Кремле не стали отвечать на вопрос об ударах по инфраструктуре Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться в министерство обороны с вопросами о ракетных ударах по инфраструктуре... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:47

2022-09-12T13:47

2022-09-12T13:47

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

дмитрий песков

россия

украина

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться в министерство обороны с вопросами о ракетных ударах по инфраструктуре Украины."Оба вопроса не относятся к моей компетенции. Оба вопроса относятся к компетенции министерства обороны. Всю информацию по фактам ракетных ударов, по целям, а также результатам ракетных ударов предоставляет мой коллега Конашенков (официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков – ред.) в брифингах. И также оценки текущего состояния ситуации дает или министерство обороны, или сам главнокомандующий", - заявил Песков, отвечая на вопросы, берет ли на себя Россия ответственность за удары по инфраструктуре Украины и какова их цель, а также хватает ли ВС РФ людей и нет ли планов всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220912/berdnikov-1816181001.html

россия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, россия, украина