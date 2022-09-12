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В Кремле не стали отвечать на вопрос об ударах по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/udary-1816183660.html
В Кремле не стали отвечать на вопрос об ударах по инфраструктуре Украины
В Кремле не стали отвечать на вопрос об ударах по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 12.09.2022
В Кремле не стали отвечать на вопрос об ударах по инфраструктуре Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться в министерство обороны с вопросами о ракетных ударах по инфраструктуре... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:47
2022-09-12T13:47
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться в министерство обороны с вопросами о ракетных ударах по инфраструктуре Украины."Оба вопроса не относятся к моей компетенции. Оба вопроса относятся к компетенции министерства обороны. Всю информацию по фактам ракетных ударов, по целям, а также результатам ракетных ударов предоставляет мой коллега Конашенков (официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков – ред.) в брифингах. И также оценки текущего состояния ситуации дает или министерство обороны, или сам главнокомандующий", - заявил Песков, отвечая на вопросы, берет ли на себя Россия ответственность за удары по инфраструктуре Украины и какова их цель, а также хватает ли ВС РФ людей и нет ли планов всеобщей мобилизации.
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министерство обороны рф (минобороны рф), дмитрий песков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Дмитрий Песков, Россия, Украина
13:47 12.09.2022
 
В Кремле не стали отвечать на вопрос об ударах по инфраструктуре Украины

Песков переадресовал вопрос о ракетных ударах по инфраструктуре Украины в Минобороны

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обратиться в министерство обороны с вопросами о ракетных ударах по инфраструктуре Украины.
"Оба вопроса не относятся к моей компетенции. Оба вопроса относятся к компетенции министерства обороны. Всю информацию по фактам ракетных ударов, по целям, а также результатам ракетных ударов предоставляет мой коллега Конашенков (официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков – ред.) в брифингах. И также оценки текущего состояния ситуации дает или министерство обороны, или сам главнокомандующий", - заявил Песков, отвечая на вопросы, берет ли на себя Россия ответственность за удары по инфраструктуре Украины и какова их цель, а также хватает ли ВС РФ людей и нет ли планов всеобщей мобилизации.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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