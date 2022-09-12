https://ria.ru/20220912/udary-1816143844.html
Минобороны показало кадры ударов "Ураганов" по украинским позициям
Минобороны показало кадры ударов "Ураганов" по украинским позициям - РИА Новости, 12.09.2022
Минобороны показало кадры ударов "Ураганов" по украинским позициям
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ), участвующие в специальной военной операции, наносят удары реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Ураган" и... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T12:25
2022-09-12T12:25
2022-09-12T13:26
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
тихоокеанский флот вмф россии
россия
вооруженные силы украины
вооружение
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ), участвующие в специальной военной операции, наносят удары реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Град", а также ствольной артиллерией по украинским подразделениям - соответствующие видео в понедельник опубликовало Минобороны России.На кадрах – пуски реактивных снарядов из "Ураганов" и "Градов" по украинским позициям, укрытых в лесном массиве, стрельба из самоходных гаубиц "Гиацинт-С" по украинским укреплениям и позициям артиллерии, а также работа расчетов крупнокалиберных пулеметов, которые прикрывают действия артиллеристов от атак диверсионно-разведывательных групп противника."Цели противника, расположенные на значительном удалении, эффективно подавляются огнем 220- и 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град". Реактивные снаряды уничтожают командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи", - сообщили в военном ведомстве.В ходе контрбатарейной борьбы расчеты "Гиацинт-С" морпехов ТОФ, работая с закрытых позиций, наносили удары по выявленным огневым позициям артиллерии. Доразведка и корректировка огня осуществлялась с беспилотников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Удары системами "Ураган" и "Град" по украинским подразделениям. Видео Минобороны
Минобороны показывает, как участвующие в спецоперации морпехи российского Тихоокеанского флота наносят удары по украинским подразделениям реактивными системами "Ураган" и "Град" и ствольной артиллерией
2022-09-12T12:25
true
PT1M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), тихоокеанский флот вмф россии, россия, вооруженные силы украины, вооружение, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тихоокеанский флот ВМФ России, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооружение, Вооруженные силы РФ
12:25 12.09.2022 (обновлено: 13:26 12.09.2022)
Минобороны показало кадры ударов "Ураганов" по украинским позициям
Минобороны показало кадры ударов "Ураганов" по украинским позициям, укрытым в лесу
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ), участвующие в специальной военной операции, наносят удары реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Град", а также ствольной артиллерией по украинским подразделениям - соответствующие видео в понедельник опубликовало Минобороны России.
На кадрах – пуски реактивных снарядов из "Ураганов" и "Градов" по украинским позициям, укрытых в лесном массиве, стрельба из самоходных гаубиц "Гиацинт-С" по украинским укреплениям и позициям артиллерии, а также работа расчетов крупнокалиберных пулеметов, которые прикрывают действия артиллеристов от атак диверсионно-разведывательных групп противника.
"Цели противника, расположенные на значительном удалении, эффективно подавляются огнем 220- и 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град". Реактивные снаряды уничтожают командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи", - сообщили в военном ведомстве.
В ходе контрбатарейной борьбы расчеты "Гиацинт-С" морпехов ТОФ, работая с закрытых позиций, наносили удары по выявленным огневым позициям артиллерии. Доразведка и корректировка огня осуществлялась с беспилотников.