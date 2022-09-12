https://ria.ru/20220912/udary-1816143844.html

Минобороны показало кадры ударов "Ураганов" по украинским позициям

Минобороны показало кадры ударов "Ураганов" по украинским позициям - РИА Новости, 12.09.2022

Минобороны показало кадры ударов "Ураганов" по украинским позициям

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ), участвующие в специальной военной операции, наносят удары реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Ураган" и... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:25

2022-09-12T12:25

2022-09-12T13:26

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

тихоокеанский флот вмф россии

россия

вооруженные силы украины

вооружение

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ), участвующие в специальной военной операции, наносят удары реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Ураган" и "Град", а также ствольной артиллерией по украинским подразделениям - соответствующие видео в понедельник опубликовало Минобороны России.На кадрах – пуски реактивных снарядов из "Ураганов" и "Градов" по украинским позициям, укрытых в лесном массиве, стрельба из самоходных гаубиц "Гиацинт-С" по украинским укреплениям и позициям артиллерии, а также работа расчетов крупнокалиберных пулеметов, которые прикрывают действия артиллеристов от атак диверсионно-разведывательных групп противника."Цели противника, расположенные на значительном удалении, эффективно подавляются огнем 220- и 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град". Реактивные снаряды уничтожают командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи", - сообщили в военном ведомстве.В ходе контрбатарейной борьбы расчеты "Гиацинт-С" морпехов ТОФ, работая с закрытых позиций, наносили удары по выявленным огневым позициям артиллерии. Доразведка и корректировка огня осуществлялась с беспилотников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары системами "Ураган" и "Град" по украинским подразделениям. Видео Минобороны Минобороны показывает, как участвующие в спецоперации морпехи российского Тихоокеанского флота наносят удары по украинским подразделениям реактивными системами "Ураган" и "Град" и ствольной артиллерией 2022-09-12T12:25 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), тихоокеанский флот вмф россии, россия, вооруженные силы украины, вооружение, вооруженные силы рф