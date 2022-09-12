https://ria.ru/20220912/ucheniya-1816316458.html

С-400 и "Панцирь-С1" отразят на учениях "ракетный удар" по Калининграду

С-400 и "Панцирь-С1" отразят на учениях "ракетный удар" по Калининграду - РИА Новости, 12.09.2022

С-400 и "Панцирь-С1" отразят на учениях "ракетный удар" по Калининграду

Комплексы ПВО С-400 и "Панцирь-С1" Балтфлота в рамках учений отразят массированный ракетно-авиационный удар условного противника по Калининградской области,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T18:48

2022-09-12T18:48

2022-09-12T18:48

безопасность

калининград

калининградская область

балтийский флот вмф россии

с-400 «триумф»

панцирь-с1

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Комплексы ПВО С-400 и "Панцирь-С1" Балтфлота в рамках учений отразят массированный ракетно-авиационный удар условного противника по Калининградской области, сообщили в понедельник в пресс-службе Балтийского флота."В ходе практической части мероприятия расчеты ЗРС С-400 отработают действия по выполнению задач после получения сигнала об обнаружении в воздухе самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет условного противника. После получения сигналов военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию ЗРС С-400, а также поиску, классификации и сопровождению учебных целей", - сообщили на флоте. В то же время расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" совершат скрытный марш на полигон, где выполнят боевые стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения (СВН) и технику условного противника.Радиотехнические подразделения ПВО Балтфлота, отработают нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт зенитчиков.В учениях задействовано свыше 500 военнослужащих и более 50 единиц техники.

https://ria.ru/20220818/kinzhal-1810454180.html

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Кирилл Волков

безопасность, калининград, калининградская область, балтийский флот вмф россии, с-400 «триумф», панцирь-с1, россия