https://ria.ru/20220912/ubiystvo-1816261698.html

Жителя Петербурга осудили на десять лет колонии за убийство отца

Жителя Петербурга осудили на десять лет колонии за убийство отца - РИА Новости, 12.09.2022

Жителя Петербурга осудили на десять лет колонии за убийство отца

Обвинённый в убийстве своего отца петербуржец, который сначала расчленил тело, а затем выбросил останки в воду, приговорён к 10 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T16:11

2022-09-12T16:11

2022-09-12T16:11

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Обвинённый в убийстве своего отца петербуржец, который сначала расчленил тело, а затем выбросил останки в воду, приговорён к 10 годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга в понедельник."С учетом позиции государственного обвинителя суд признал Алексея Генералова виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.Судом установлено, что 13 ноября 2021 года Генералов у себя дома на Новосмоленской набережной в ходе ссоры выстрелил в голову отцу из охотничьего карабина "Вепрь-12". Родитель скончался на месте.В дальнейшем, желая скрыть убийство, мужчина расчленил тело, части которого упаковал в мешки и сумки, после чего ночью вывез их на тележках из гипермаркета к реке Смоленке, где сбросил в воду.

https://ria.ru/20220912/ubiystvo-1816219332.html

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происшествия, санкт-петербург