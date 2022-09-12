https://ria.ru/20220912/ubiystvo-1816219332.html

Полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве под Калининградом

Полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве под Калининградом - РИА Новости, 12.09.2022

Полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве под Калининградом

Житель Славского района в Калининградской области убил двух мужчин из-за давнего конфликта на бытовой почве, подозреваемый задержан, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:44

2022-09-12T14:44

2022-09-12T14:44

происшествия

россия

калининградская область

привольное

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КАЛИНИНГРАД, 12 сен – РИА Новости. Житель Славского района в Калининградской области убил двух мужчин из-за давнего конфликта на бытовой почве, подозреваемый задержан, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД."Сотрудниками уголовного розыска отделения полиции по Славскому городскому округу МО МВД России "Советский" задержан 49-летнего местный житель, в отношении которого возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сообщили в полиции.Очевидцем данного происшествия стала приятельница одного из погибших мужчин, она и рассказала о произошедшем в правоохранительные органы.По данным полиции, женщина сообщила, что у мужчин огнестрельные ранения туловища и головы."Полицейские установили, что днем 11 сентября в поселке Привольное Славского района около проезжей части подозреваемый из огнестрельного оружия несколько раз выстрелил поочередно в 36-летнего и 42-летнего жителей поселка из-за давнего конфликта, возникшего на бытовой почве" - рассказали в ведомстве.От полученных ранений мужчины скончались на месте."Очевидцем данного происшествия явилась приятельница одного из погибших мужчин, она и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. В течение часа полицейские установили и задержали подозреваемого в квартире по месту жительства", - рассказали в полиции.По словам полицейских, в квартире задержанного был проведен обыск. Были изъяты камуфляжная куртка и штаны, в которые был одет злоумышленник во время совершения преступления, а также гладкоствольное ружье.По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные и процессуальные действия.Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.

https://ria.ru/20220912/iznasilovanie-1816185849.html

https://ria.ru/20220908/iznasilovanie-1815374635.html

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815614885.html

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происшествия, россия, калининградская область, привольное