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Цыденов победил на выборах главы Бурятии - РИА Новости, 12.09.2022
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Цыденов победил на выборах главы Бурятии
Цыденов победил на выборах главы Бурятии - РИА Новости, 12.09.2022
Цыденов победил на выборах главы Бурятии
Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов побеждает с 86,23% после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T05:56
2022-09-12T06:06
политика
цик рф
единый день голосования — 2022
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов побеждает с 86,23% после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 86,23%, Виктор Малышенко (КПРФ) - 7,12%, Сергей Дорош (ЛДПР) - 2,66%, Семен Матхеев ("Новые люди") - 2,35%.По данным избиркома Бурятии, явка избирателей в день голосования 11 сентября составила 39,47%.В Бурятии в единый день голосования выбирали главу республики, также прошли довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендовали действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году. Тогда он получил голоса 87,43% избирателей.
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политика, цик рф, единый день голосования — 2022, республика бурятия
Политика, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022, Республика Бурятия
05:56 12.09.2022 (обновлено: 06:06 12.09.2022)
 
Цыденов победил на выборах главы Бурятии

Алексей Цыденов победил на выборах главы Бурятии с 86,23 процента голосов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов побеждает с 86,23% после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 86,23%, Виктор Малышенко (КПРФ) - 7,12%, Сергей Дорош (ЛДПР) - 2,66%, Семен Матхеев ("Новые люди") - 2,35%.
По данным избиркома Бурятии, явка избирателей в день голосования 11 сентября составила 39,47%.
В Бурятии в единый день голосования выбирали главу республики, также прошли довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендовали действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.
Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году. Тогда он получил голоса 87,43% избирателей.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаЦИК РФЕдиный день голосования — 2022Республика Бурятия
 
 
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