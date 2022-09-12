https://ria.ru/20220912/tsydenov-1816083221.html

Цыденов победил на выборах главы Бурятии

Цыденов победил на выборах главы Бурятии - РИА Новости, 12.09.2022

Цыденов победил на выборах главы Бурятии

Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов побеждает с 86,23% после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T05:56

2022-09-12T05:56

2022-09-12T06:06

политика

цик рф

единый день голосования — 2022

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов побеждает с 86,23% после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 86,23%, Виктор Малышенко (КПРФ) - 7,12%, Сергей Дорош (ЛДПР) - 2,66%, Семен Матхеев ("Новые люди") - 2,35%.По данным избиркома Бурятии, явка избирателей в день голосования 11 сентября составила 39,47%.В Бурятии в единый день голосования выбирали главу республики, также прошли довыборы в горсовет Улан-Удэ, ряд муниципальных выборов. На должность главы претендовали действующий руководитель региона Алексей Цыденов от партии "Единая Россия", Семен Матхеев от партии "Новые люди", Виктор Малышенко от КПРФ и Сергей Дорош от ЛДПР.Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году. Тогда он получил голоса 87,43% избирателей.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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Максим Горбачев

политика, цик рф, единый день голосования — 2022, республика бурятия