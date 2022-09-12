https://ria.ru/20220912/tsydenov-1816069122.html

Действующий глава Бурятии Цыденов побеждает на выборах

Действующий глава Бурятии Цыденов побеждает на выборах - РИА Новости, 12.09.2022

Действующий глава Бурятии Цыденов побеждает на выборах

Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов побеждает с 86,14% после обработки 98,20% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:14

2022-09-12T00:14

2022-09-12T00:14

политика

алексей цыденов

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов побеждает с 86,14% после обработки 98,20% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 98,20% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 86,14%, Виктор Малышенко (КПРФ) - 7,16%, Сергей Дорош (ЛДПР) - 2,68%, Семен Матхеев ("Новые люди") - 2,37%.

https://ria.ru/20220912/evraev-1816068989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, алексей цыденов, единый день голосования — 2022