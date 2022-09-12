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Действующий глава Бурятии Цыденов побеждает на выборах
Действующий глава Бурятии Цыденов побеждает на выборах - РИА Новости, 12.09.2022
Действующий глава Бурятии Цыденов побеждает на выборах
Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов побеждает с 86,14% после обработки 98,20% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:14
2022-09-12T00:14
2022-09-12T00:14
политика
алексей цыденов
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов побеждает с 86,14% после обработки 98,20% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 98,20% протоколов Цыденов ("Единая Россия") набирает 86,14%, Виктор Малышенко (КПРФ) - 7,16%, Сергей Дорош (ЛДПР) - 2,68%, Семен Матхеев ("Новые люди") - 2,37%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алексей цыденов, единый день голосования — 2022
Политика, Алексей Цыденов, Единый день голосования — 2022
Действующий глава Бурятии Цыденов побеждает на выборах
Действующий глава Бурятии Цыденов побеждает на выборах, набирая более 86 процентов