https://ria.ru/20220912/tsydenov-1815407222.html

Биография Алексея Цыденова

Биография Алексея Цыденова - РИА Новости, 12.09.2022

Биография Алексея Цыденова

Алексей Самбуевич Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровске-Забайкальском Читинской области (ныне Забайкальский край). РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T06:02

2022-09-12T06:02

2022-09-12T06:02

справки

алексей цыденов

политика

россия

хабаровск

петровск-забайкальский

единая россия

дальневосточная железная дорога

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Алексей Самбуевич Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровске-Забайкальском Читинской области (ныне Забайкальский край).В 1998 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Во время учебы был профсоюзным лидером вуза и свою трудовую деятельность начал в отделе социально-экономического развития института.С 1998 года по 2002 год Цыденов занимал руководящие посты на предприятиях железнодорожного транспорта. Последняя должность – начальник отдела маркетинга и договорной работы дорожного центра фирменного транспортного обслуживания управления Дальневосточной железной дороги.В 2002-2004 годах – генеральный директор ООО "Дальнефтетранс" (Хабаровск).В 2004-2006 годах – генеральный директор ОАО "Дальневосточная транспортная группа" (Хабаровск).В 2006-2009 годах – заместитель директора департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта министерства транспорта Российской Федерации.С 2009 по 2011 год занимал пост заместителя директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.С января по июнь 2012 года Цыденов возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).18 июня 2012 года был назначен заместителем министра транспорта РФ.7 февраля 2017 года Алексей Цыденов назначен временно исполняющим обязанности главы Бурятии. 10 сентября 2017 года победил на выборах главы Бурятии, получив поддержку 87,43 % избирателей. 22 сентября вступил в должность главы республики. В июне 2022 года партия "Единая Россия" выдвинула кандидатуру Цыденова на выборы главы Бурятии в сентябре 2022 года. Член Высшего совета партии "Единая Россия", секретарь Бурятского регионального отделения партии. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.Член Государственного совета РФ. Награжден орденом Дружбы (2014), медалью П.А. Столыпина II степени (2017), нагрудным знаком "Почетный железнодорожник" (2008), другими ведомственными наградами.Женат, четверо детей.Сумма задекларированного дохода за 2021 год 5,6 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

хабаровск

петровск-забайкальский

республика бурятия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

справки, алексей цыденов, политика, россия, хабаровск, петровск-забайкальский, единая россия, дальневосточная железная дорога, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), республика бурятия, единый день голосования в россии, единый день голосования — 2022