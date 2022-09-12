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Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России

Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России - РИА Новости, 12.09.2022

Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России

Очень важное достижение правительства - в целом стабильная ситуация на рынке труда, безработица находится на исторических минимумах, заявил президент Владимир... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:03

2022-09-12T14:03

2022-09-12T14:07

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

владимир путин

экономика

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Очень важное достижение правительства - в целом стабильная ситуация на рынке труда, безработица находится на исторических минимумах, заявил президент Владимир Путин, призвав правительство держать этот вопрос на постоянном контроле."Я считаю очень важным, значимым достижением правительства - в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную. Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае-июле это было всего 3,9%. Я прошу вас, уважаемые коллеги, и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20220830/bezrabotitsa-1813065026.html

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восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, экономика, цены на нефть, россия