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Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России
Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России - РИА Новости, 12.09.2022
Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России
Очень важное достижение правительства - в целом стабильная ситуация на рынке труда, безработица находится на исторических минимумах, заявил президент Владимир... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:03
2022-09-12T14:03
2022-09-12T14:07
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
владимир путин
экономика
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Очень важное достижение правительства - в целом стабильная ситуация на рынке труда, безработица находится на исторических минимумах, заявил президент Владимир Путин, призвав правительство держать этот вопрос на постоянном контроле."Я считаю очень важным, значимым достижением правительства - в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную. Уровень безработицы находится на исторических минимумах. В мае-июле это было всего 3,9%. Я прошу вас, уважаемые коллеги, и дальше держать этот вопрос на постоянном контроле", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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восточный экономический форум — 2022 (вэф), владимир путин, экономика, цены на нефть, россия
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Владимир Путин, Экономика, Цены на нефть, Россия
14:03 12.09.2022 (обновлено: 14:07 12.09.2022)
Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России
Путин заявил, что безработица в России находится на историческом минимуме