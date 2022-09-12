https://ria.ru/20220912/trailer-1816172967.html
Персонаж из "Мстителей" появился в трейлере "Секретного вторжения"
Персонаж из "Мстителей" появился в трейлере "Секретного вторжения" - РИА Новости, 12.09.2022
Персонаж из "Мстителей" появился в трейлере "Секретного вторжения"
Вышел трейлер сериала "Секретное вторжение", пишет Collider. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:18
2022-09-12T17:18
2022-09-12T17:28
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Секретное вторжение", пишет Collider.В нем появляется Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Директор секретного агентства "Щ. И. Т." и инициатор создания "Мстителей" — команды супергероев, которые защищают мирных граждан от могущественных злодеев. Судя по ролику, Фьюри давно не был на родной планете. Что он делал в космосе — остается загадкой, домой он вернулся из-за очень важного дела. В трейлер можно увидеть и Талоса (Бен Мендельсон). Он представитель инопланетной расы скруллов, способных принимать облик любого существа, если они хотя бы раз его увидят. Зрители знают персонажа по супергероике "Капитан Марвел" и "Человек-паук: Вдали от дома". В последней он притворялся Фьюри. Впрочем, кроме него в трейлере показаны и другие скруллы. И не все из них настроены миролюбиво. Образ одного из новых персонажей воплотила Эмилия Кларк, известная по "Игре престолов". Она также появляется в ролике. Точной даты премьеры у проекта пока нет. Планируется, что сериал стартует весной 2023 года.
https://ria.ru/20220912/rusalochka-1816147606.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, эмилия кларк, знаменитости, звезды, marvel comics
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Эмилия Кларк, Знаменитости, звезды, Marvel Comics
17:18 12.09.2022 (обновлено: 17:28 12.09.2022)
Персонаж из "Мстителей" появился в трейлере "Секретного вторжения"
Вышел трейлер сериала "Секретное вторжение" с Сэмюэлом Л. Джексоном в роли Ника Фьюри
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Вышел трейлер сериала "Секретное вторжение", пишет
Collider.
В нем появляется Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Директор секретного агентства "Щ. И. Т." и инициатор создания "Мстителей" — команды супергероев, которые защищают мирных граждан от могущественных злодеев. Судя по ролику, Фьюри давно не был на родной планете. Что он делал в космосе — остается загадкой, домой он вернулся из-за очень важного дела.
В трейлер можно увидеть и Талоса (Бен Мендельсон). Он представитель инопланетной расы скруллов, способных принимать облик любого существа, если они хотя бы раз его увидят. Зрители знают персонажа по супергероике "Капитан Марвел" и "Человек-паук: Вдали от дома". В последней он притворялся Фьюри.
Впрочем, кроме него в трейлере показаны и другие скруллы. И не все из них настроены миролюбиво.
Образ одного из новых персонажей воплотила Эмилия Кларк, известная по "Игре престолов". Она также появляется в ролике.
Точной даты премьеры у проекта пока нет. Планируется, что сериал стартует весной 2023 года.