https://ria.ru/20220912/trailer-1816172967.html

Персонаж из "Мстителей" появился в трейлере "Секретного вторжения"

Персонаж из "Мстителей" появился в трейлере "Секретного вторжения" - РИА Новости, 12.09.2022

Персонаж из "Мстителей" появился в трейлере "Секретного вторжения"

Вышел трейлер сериала "Секретное вторжение", пишет Collider. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:18

2022-09-12T17:18

2022-09-12T17:28

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Вышел трейлер сериала "Секретное вторжение", пишет Collider.В нем появляется Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Директор секретного агентства "Щ. И. Т." и инициатор создания "Мстителей" — команды супергероев, которые защищают мирных граждан от могущественных злодеев. Судя по ролику, Фьюри давно не был на родной планете. Что он делал в космосе — остается загадкой, домой он вернулся из-за очень важного дела. В трейлер можно увидеть и Талоса (Бен Мендельсон). Он представитель инопланетной расы скруллов, способных принимать облик любого существа, если они хотя бы раз его увидят. Зрители знают персонажа по супергероике "Капитан Марвел" и "Человек-паук: Вдали от дома". В последней он притворялся Фьюри. Впрочем, кроме него в трейлере показаны и другие скруллы. И не все из них настроены миролюбиво. Образ одного из новых персонажей воплотила Эмилия Кларк, известная по "Игре престолов". Она также появляется в ролике. Точной даты премьеры у проекта пока нет. Планируется, что сериал стартует весной 2023 года.

https://ria.ru/20220912/rusalochka-1816147606.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, эмилия кларк, знаменитости, звезды, marvel comics