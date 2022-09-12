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Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/tetkino-1816093153.html
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 12.09.2022
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T08:58
2022-09-12T10:07
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
украина
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ТАМБОВ, 11 сен — РИА Новости. ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.Район обстрела обесточили, там также поврежден газопровод. Специалисты уже проводят восстановительные работы.Глушковский район, к которому относится Теткино, неоднократно обстреливали ВСУ. Так, 19 мая здесь погиб местный житель.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Украина
08:58 12.09.2022 (обновлено: 10:07 12.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино со стороны ВСУ

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела поселка Теткино Курской области
Последствия обстрела поселка Теткино Курской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела поселка Теткино Курской области
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ТАМБОВ, 11 сен — РИА Новости. ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Зафиксировано порядка десяти прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль", — говорится в публикации.
Район обстрела обесточили, там также поврежден газопровод. Специалисты уже проводят восстановительные работы.
Глушковский район, к которому относится Теткино, неоднократно обстреливали ВСУ. Так, 19 мая здесь погиб местный житель.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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