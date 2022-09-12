08:58 12.09.2022 (обновлено: 10:07 12.09.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино со стороны ВСУ
Последствия обстрела поселка Теткино Курской области
ТАМБОВ, 11 сен — РИА Новости. ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Зафиксировано порядка десяти прилетов в районе улицы Белопольская. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако предварительно установлены повреждения восьми домов. Кроме того, пострадали надворные постройки, забор, частный автомобиль", — говорится в публикации.
Район обстрела обесточили, там также поврежден газопровод. Специалисты уже проводят восстановительные работы.
Глушковский район, к которому относится Теткино, неоднократно обстреливали ВСУ. Так, 19 мая здесь погиб местный житель.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.