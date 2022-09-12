https://ria.ru/20220912/tetkino-1816093153.html

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области - РИА Новости, 12.09.2022

Украинские войска обстреляли поселок Теткино в Курской области

ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T08:58

2022-09-12T08:58

2022-09-12T10:07

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

украина

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ТАМБОВ, 11 сен — РИА Новости. ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.Район обстрела обесточили, там также поврежден газопровод. Специалисты уже проводят восстановительные работы.Глушковский район, к которому относится Теткино, неоднократно обстреливали ВСУ. Так, 19 мая здесь погиб местный житель.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия, украина