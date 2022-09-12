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Суд признал "Народную самооборону"* террористической организацией - РИА Новости, 12.09.2022
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Суд признал "Народную самооборону"* террористической организацией
Суд признал "Народную самооборону"* террористической организацией - РИА Новости, 12.09.2022
Суд признал "Народную самооборону"* террористической организацией
Челябинский областной суд в понедельник признал террористической анархистскую организацию "Народная самооборона"* и запретил ее деятельность в Российской... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:53
2022-09-12T14:53
происшествия
россия
челябинская область
народная самооборона
челябинский областной суд
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Челябинский областной суд в понедельник признал террористической анархистскую организацию "Народная самооборона"* и запретил ее деятельность в Российской Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.Челябинский областной суд 12 сентября рассмотрел иск прокурора области о признании террористическим и о запрете деятельности в России анархистского движения "Народная самооборона"*."Административное заявление прокурора было удовлетворено. Организация "Народная самооборона"* признана террористической, деятельность ее запрещена на территории Российской Федерации", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что определение суда подлежит немедленному исполнению."Народная самооборона"* – российская анархистская организация. Она возникла в 2013 году в результате раскола "Автономного действия".В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области РИА Новости пояснили, что организация активно функционировала в регионе с 2017 года, а в России - с 2013 года, была пресечена региональным УФСБ.* Террористическая организация, запрещенная в России
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происшествия, россия, челябинская область, народная самооборона, челябинский областной суд
Происшествия, Россия, Челябинская область, Народная самооборона, Челябинский областной суд
14:53 12.09.2022
 
Суд признал "Народную самооборону"* террористической организацией

Челябинский областной суд признал организацию "Народная самооборона" террористической

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Челябинский областной суд в понедельник признал террористической анархистскую организацию "Народная самооборона"* и запретил ее деятельность в Российской Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Челябинский областной суд 12 сентября рассмотрел иск прокурора области о признании террористическим и о запрете деятельности в России анархистского движения "Народная самооборона"*.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 15:53
Генпрокуратура объяснила причину запрета трех украинских организаций
"Административное заявление прокурора было удовлетворено. Организация "Народная самооборона"* признана террористической, деятельность ее запрещена на территории Российской Федерации", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что определение суда подлежит немедленному исполнению.
"Народная самооборона"* – российская анархистская организация. Она возникла в 2013 году в результате раскола "Автономного действия".
В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области РИА Новости пояснили, что организация активно функционировала в регионе с 2017 года, а в России - с 2013 года, была пресечена региональным УФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 15:14
В Дагестане вынесли приговор трем местным жителям за подготовку терактов
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьНародная самооборонаЧелябинский областной суд
 
 
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