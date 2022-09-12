https://ria.ru/20220912/terroristy-1816224405.html

Суд признал "Народную самооборону"* террористической организацией

Суд признал "Народную самооборону"* террористической организацией - РИА Новости, 12.09.2022

Суд признал "Народную самооборону"* террористической организацией

Челябинский областной суд в понедельник признал террористической анархистскую организацию "Народная самооборона"* и запретил ее деятельность в Российской... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:53

2022-09-12T14:53

2022-09-12T14:53

происшествия

россия

челябинская область

народная самооборона

челябинский областной суд

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Челябинский областной суд в понедельник признал террористической анархистскую организацию "Народная самооборона"* и запретил ее деятельность в Российской Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.Челябинский областной суд 12 сентября рассмотрел иск прокурора области о признании террористическим и о запрете деятельности в России анархистского движения "Народная самооборона"*."Административное заявление прокурора было удовлетворено. Организация "Народная самооборона"* признана террористической, деятельность ее запрещена на территории Российской Федерации", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что определение суда подлежит немедленному исполнению."Народная самооборона"* – российская анархистская организация. Она возникла в 2013 году в результате раскола "Автономного действия".В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области РИА Новости пояснили, что организация активно функционировала в регионе с 2017 года, а в России - с 2013 года, была пресечена региональным УФСБ.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220908/zapret-1815433248.html

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россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, челябинская область, народная самооборона, челябинский областной суд