https://ria.ru/20220912/terroristy-1816224405.html
Суд признал "Народную самооборону"* террористической организацией
Суд признал "Народную самооборону"* террористической организацией - РИА Новости, 12.09.2022
Суд признал "Народную самооборону"* террористической организацией
Челябинский областной суд в понедельник признал террористической анархистскую организацию "Народная самооборона"* и запретил ее деятельность в Российской... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:53
2022-09-12T14:53
2022-09-12T14:53
происшествия
россия
челябинская область
народная самооборона
челябинский областной суд
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Челябинский областной суд в понедельник признал террористической анархистскую организацию "Народная самооборона"* и запретил ее деятельность в Российской Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.Челябинский областной суд 12 сентября рассмотрел иск прокурора области о признании террористическим и о запрете деятельности в России анархистского движения "Народная самооборона"*."Административное заявление прокурора было удовлетворено. Организация "Народная самооборона"* признана террористической, деятельность ее запрещена на территории Российской Федерации", – сказал собеседник агентства.Он уточнил, что определение суда подлежит немедленному исполнению."Народная самооборона"* – российская анархистская организация. Она возникла в 2013 году в результате раскола "Автономного действия".В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области РИА Новости пояснили, что организация активно функционировала в регионе с 2017 года, а в России - с 2013 года, была пресечена региональным УФСБ.* Террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область, народная самооборона, челябинский областной суд
Происшествия, Россия, Челябинская область, Народная самооборона, Челябинский областной суд
Суд признал "Народную самооборону"* террористической организацией
Челябинский областной суд признал организацию "Народная самооборона" террористической
ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Челябинский областной суд в понедельник признал террористической анархистскую организацию "Народная самооборона"* и запретил ее деятельность в Российской Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Челябинский областной суд 12 сентября рассмотрел иск прокурора области о признании террористическим и о запрете деятельности в России
анархистского движения "Народная самооборона"*.
"Административное заявление прокурора было удовлетворено. Организация "Народная самооборона"* признана террористической, деятельность ее запрещена на территории Российской Федерации", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что определение суда подлежит немедленному исполнению.
"Народная самооборона"* – российская анархистская организация. Она возникла в 2013 году в результате раскола "Автономного действия".
В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области
РИА Новости пояснили, что организация активно функционировала в регионе с 2017 года, а в России - с 2013 года, была пресечена региональным УФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России