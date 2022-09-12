Рейтинг@Mail.ru
В уральском поселке Красноярка нашли тело шестилетнего мальчика - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/telo-1816330254.html
В уральском поселке Красноярка нашли тело шестилетнего мальчика
В уральском поселке Красноярка нашли тело шестилетнего мальчика - РИА Новости, 12.09.2022
В уральском поселке Красноярка нашли тело шестилетнего мальчика
Следователи завели уголовное дело после обнаружения тела шестилетнего мальчика в поселке Красноярка Свердловской области, сообщает региональное СУСК. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:41
2022-09-12T19:41
происшествия
свердловская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обнаружения тела шестилетнего мальчика в поселке Красноярка Свердловской области, сообщает региональное СУСК.По информации ведомства, в воскресенье вечером к правоохранителям Серовского городского округа поступило сообщение об исчезновении в поселке Красноярка мальчика. В этот же день поздним вечером полицейские нашли тело ребенка на одном из семейных участков в затопленной водой выгребной яме, рядом с телом лежал его велосипед."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), выполняется комплекс необходимых следственных действий. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия", - говорится в сообщении.По информации свердловского главка МВД, тревогу о пропавшем ребенке, который посещал детский сад "Аистенок", первой забила 36-летняя соседка, это было в 20.45. В период с 17.30 до 18.00 мальчик уехал из дома кататься на велосипеде и пропал, сотового телефона с собой у него не было."Малыш воспитывался в полной семье - матерью 1986 года рождения и отцом 1977 года рождения, ранее судимым в 2020 году по статье Уголовного кодекса "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - отметили в МВД.В семье помимо погибшего мальчика есть 12-летний сын, который учится в местной школе. Ранее родители детей пять раз привлекались к административной ответственности, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220826/telo-1812409546.html
https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815415632.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, россия
Происшествия, Свердловская область, Россия
19:41 12.09.2022
 
В уральском поселке Красноярка нашли тело шестилетнего мальчика

СУСК: в уральском поселке Красноярка в выгребной яме нашли тело шестилетнего мальчика

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обнаружения тела шестилетнего мальчика в поселке Красноярка Свердловской области, сообщает региональное СУСК.
По информации ведомства, в воскресенье вечером к правоохранителям Серовского городского округа поступило сообщение об исчезновении в поселке Красноярка мальчика. В этот же день поздним вечером полицейские нашли тело ребенка на одном из семейных участков в затопленной водой выгребной яме, рядом с телом лежал его велосипед.
Река Терек. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 19:29
Тело пропавшей в Кизляре девочки нашли на дне Терека
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), выполняется комплекс необходимых следственных действий. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия", - говорится в сообщении.
По информации свердловского главка МВД, тревогу о пропавшем ребенке, который посещал детский сад "Аистенок", первой забила 36-летняя соседка, это было в 20.45. В период с 17.30 до 18.00 мальчик уехал из дома кататься на велосипеде и пропал, сотового телефона с собой у него не было.
"Малыш воспитывался в полной семье - матерью 1986 года рождения и отцом 1977 года рождения, ранее судимым в 2020 году по статье Уголовного кодекса "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - отметили в МВД.
В семье помимо погибшего мальчика есть 12-летний сын, который учится в местной школе. Ранее родители детей пять раз привлекались к административной ответственности, добавили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 14:33
В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
 
ПроисшествияСвердловская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала