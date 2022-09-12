https://ria.ru/20220912/telo-1816330254.html

В уральском поселке Красноярка нашли тело шестилетнего мальчика

В уральском поселке Красноярка нашли тело шестилетнего мальчика - РИА Новости, 12.09.2022

В уральском поселке Красноярка нашли тело шестилетнего мальчика

Следователи завели уголовное дело после обнаружения тела шестилетнего мальчика в поселке Красноярка Свердловской области, сообщает региональное СУСК. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T19:41

2022-09-12T19:41

2022-09-12T19:41

происшествия

свердловская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обнаружения тела шестилетнего мальчика в поселке Красноярка Свердловской области, сообщает региональное СУСК.По информации ведомства, в воскресенье вечером к правоохранителям Серовского городского округа поступило сообщение об исчезновении в поселке Красноярка мальчика. В этот же день поздним вечером полицейские нашли тело ребенка на одном из семейных участков в затопленной водой выгребной яме, рядом с телом лежал его велосипед."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), выполняется комплекс необходимых следственных действий. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия", - говорится в сообщении.По информации свердловского главка МВД, тревогу о пропавшем ребенке, который посещал детский сад "Аистенок", первой забила 36-летняя соседка, это было в 20.45. В период с 17.30 до 18.00 мальчик уехал из дома кататься на велосипеде и пропал, сотового телефона с собой у него не было."Малыш воспитывался в полной семье - матерью 1986 года рождения и отцом 1977 года рождения, ранее судимым в 2020 году по статье Уголовного кодекса "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - отметили в МВД.В семье помимо погибшего мальчика есть 12-летний сын, который учится в местной школе. Ранее родители детей пять раз привлекались к административной ответственности, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220826/telo-1812409546.html

https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815415632.html

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, свердловская область, россия