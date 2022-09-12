https://ria.ru/20220912/telo-1816330254.html
В уральском поселке Красноярка нашли тело шестилетнего мальчика
В уральском поселке Красноярка нашли тело шестилетнего мальчика - РИА Новости, 12.09.2022
В уральском поселке Красноярка нашли тело шестилетнего мальчика
Следователи завели уголовное дело после обнаружения тела шестилетнего мальчика в поселке Красноярка Свердловской области, сообщает региональное СУСК. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T19:41
2022-09-12T19:41
2022-09-12T19:41
происшествия
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после обнаружения тела шестилетнего мальчика в поселке Красноярка Свердловской области, сообщает региональное СУСК.По информации ведомства, в воскресенье вечером к правоохранителям Серовского городского округа поступило сообщение об исчезновении в поселке Красноярка мальчика. В этот же день поздним вечером полицейские нашли тело ребенка на одном из семейных участков в затопленной водой выгребной яме, рядом с телом лежал его велосипед."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), выполняется комплекс необходимых следственных действий. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия", - говорится в сообщении.По информации свердловского главка МВД, тревогу о пропавшем ребенке, который посещал детский сад "Аистенок", первой забила 36-летняя соседка, это было в 20.45. В период с 17.30 до 18.00 мальчик уехал из дома кататься на велосипеде и пропал, сотового телефона с собой у него не было."Малыш воспитывался в полной семье - матерью 1986 года рождения и отцом 1977 года рождения, ранее судимым в 2020 году по статье Уголовного кодекса "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - отметили в МВД.В семье помимо погибшего мальчика есть 12-летний сын, который учится в местной школе. Ранее родители детей пять раз привлекались к административной ответственности, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220826/telo-1812409546.html
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происшествия, свердловская область, россия
Происшествия, Свердловская область, Россия
В уральском поселке Красноярка нашли тело шестилетнего мальчика
СУСК: в уральском поселке Красноярка в выгребной яме нашли тело шестилетнего мальчика
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости.
Следователи завели уголовное дело после обнаружения тела шестилетнего мальчика в поселке Красноярка Свердловской области, сообщает
региональное СУСК.
По информации ведомства, в воскресенье вечером к правоохранителям Серовского городского округа поступило сообщение об исчезновении в поселке Красноярка мальчика. В этот же день поздним вечером полицейские нашли тело ребенка на одном из семейных участков в затопленной водой выгребной яме, рядом с телом лежал его велосипед.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности), выполняется комплекс необходимых следственных действий. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Истребуется характеризующий материал в отношении семьи, в которой произошла трагедия", - говорится в сообщении.
По информации свердловского главка МВД, тревогу о пропавшем ребенке, который посещал детский сад "Аистенок", первой забила 36-летняя соседка, это было в 20.45. В период с 17.30 до 18.00 мальчик уехал из дома кататься на велосипеде и пропал, сотового телефона с собой у него не было.
"Малыш воспитывался в полной семье - матерью 1986 года рождения и отцом 1977 года рождения, ранее судимым в 2020 году по статье Уголовного кодекса "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - отметили в МВД.
В семье помимо погибшего мальчика есть 12-летний сын, который учится в местной школе. Ранее родители детей пять раз привлекались к административной ответственности, добавили в ведомстве.