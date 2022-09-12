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В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике
В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике - РИА Новости, 12.09.2022
В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике
Кресты вермахта на военной технике Киева — это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:34
2022-09-12T05:11
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Кресты вермахта на военной технике Киева — это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.Ранее ряд украинских Telegram-каналов опубликовали видео украинской бронетехники и вооружения, помеченного крестами вермахта.
луганская народная республика
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в мире, родион мирошник, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Украина
01:34 12.09.2022 (обновлено: 05:11 12.09.2022)
 
В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике

Мирошник назвал кресты вермахта на технике Киева плевком в сторону убитых в ВОВ украинцев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Кресты вермахта на военной технике Киева — это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.
Ранее ряд украинских Telegram-каналов опубликовали видео украинской бронетехники и вооружения, помеченного крестами вермахта.

"Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше — только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны. Кресты на башнях и броне — это родовой знак нацистских карателей, и он проступает", - сказал Мирошник.

 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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