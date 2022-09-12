В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике

"Сначала нацики стыдливо набивали свастику на свои тела, но прятали под одежду, теперь вынесли на технику, дальше — только поднять на флаги… Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны. Кресты на башнях и броне — это родовой знак нацистских карателей, и он проступает", - сказал Мирошник.