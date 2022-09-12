https://ria.ru/20220912/tekhnika-1816074784.html
В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике
В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике - РИА Новости, 12.09.2022
В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике
Кресты вермахта на военной технике Киева — это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T01:34
2022-09-12T01:34
2022-09-12T05:11
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 12 сен – РИА Новости. Кресты вермахта на военной технике Киева — это плевок в сторону убитых фашистами миллионов украинцев в период Великой Отечественной войны, заявил РИА Новости глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.Ранее ряд украинских Telegram-каналов опубликовали видео украинской бронетехники и вооружения, помеченного крестами вермахта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, родион мирошник, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Родион Мирошник, Луганская Народная Республика, Украина
01:34 12.09.2022 (обновлено: 05:11 12.09.2022)
В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике
Мирошник назвал кресты вермахта на технике Киева плевком в сторону убитых в ВОВ украинцев