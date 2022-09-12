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Проект СУЭК стал призером регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 12.09.2022
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Проект СУЭК стал призером регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
Проект СУЭК стал призером регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 12.09.2022
Проект СУЭК стал призером регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
Проект "Трудовые отряды СУЭК" вошел в число призеров регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:10
2022-09-12T17:11
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
россия
сергей григорьев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Проект "Трудовые отряды СУЭК" вошел в число призеров регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании."Компания отмечена в номинации "Лидер социальных изменений" и в очередной раз подтвердила статус лидера корпоративной социальной ответственности в России", - говорится в пресс-релизе.Премия #МЫВМЕСТЕ проводится Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ. Ее цель – выявление и поддержка лучших социальных проектов НКО, бизнеса и добровольцев.В рамках проекта "Трудовые отряды СУЭК" подростки во время каникул занимаются благоустройством и озеленением своих городов и поселков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным. С началом пандемии коронавируса трудовые отряды подключились к волонтерскому движению всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Ребята помогают пожилым людям и многодетным семьям, оказывают адресную помощь ветеранам в быту, развивают онлайн-волонтерство: проводят в социальных сетях мастер-классы, делятся советами, читают сказки для детей, ведут занятия, помогают младшим школьникам в подготовке уроков.Проект существует с 2005 года, за это время его участниками стали более 20 тысяч школьников 14-17 лет от Мурманска до Владивостока. В копилке проекта "Трудовые отряды СУЭК" - порядка двадцати авторитетных российских и международных общественных наград."Основа социальной политики компании – повышение качества жизни жителей городов и поселков, где работают предприятия СУЭК. И ее важнейший принцип – совместная работа над созданием позитивных изменений вместе с жителями", - сказал заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.
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сибирская угольная энергетическая компания, россия, сергей григорьев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Новости СУЭК, Сибирская угольная энергетическая компания, Россия, Сергей Григорьев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
17:10 12.09.2022 (обновлено: 17:11 12.09.2022)
 

Проект СУЭК стал призером регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Проект "Трудовые отряды СУЭК" вошел в число призеров регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании.
"Компания отмечена в номинации "Лидер социальных изменений" и в очередной раз подтвердила статус лидера корпоративной социальной ответственности в России", - говорится в пресс-релизе.
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СУЭК решил развивать сервисное машиностроение
Премия #МЫВМЕСТЕ проводится Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ. Ее цель – выявление и поддержка лучших социальных проектов НКО, бизнеса и добровольцев.
В рамках проекта "Трудовые отряды СУЭК" подростки во время каникул занимаются благоустройством и озеленением своих городов и поселков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным. С началом пандемии коронавируса трудовые отряды подключились к волонтерскому движению всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Ребята помогают пожилым людям и многодетным семьям, оказывают адресную помощь ветеранам в быту, развивают онлайн-волонтерство: проводят в социальных сетях мастер-классы, делятся советами, читают сказки для детей, ведут занятия, помогают младшим школьникам в подготовке уроков.
Проект существует с 2005 года, за это время его участниками стали более 20 тысяч школьников 14-17 лет от Мурманска до Владивостока. В копилке проекта "Трудовые отряды СУЭК" - порядка двадцати авторитетных российских и международных общественных наград.
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Молодежная команда СУЭК стала призером "Горной школы"-2022
"Основа социальной политики компании – повышение качества жизни жителей городов и поселков, где работают предприятия СУЭК. И ее важнейший принцип – совместная работа над созданием позитивных изменений вместе с жителями", - сказал заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияРоссияСергей ГригорьевФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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