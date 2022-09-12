https://ria.ru/20220912/suek-1816285030.html
Проект СУЭК стал призером регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
Проект СУЭК стал призером регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 12.09.2022
Проект СУЭК стал призером регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
Проект "Трудовые отряды СУЭК" вошел в число призеров регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T17:10
2022-09-12T17:10
2022-09-12T17:11
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
россия
сергей григорьев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Проект "Трудовые отряды СУЭК" вошел в число призеров регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании."Компания отмечена в номинации "Лидер социальных изменений" и в очередной раз подтвердила статус лидера корпоративной социальной ответственности в России", - говорится в пресс-релизе.Премия #МЫВМЕСТЕ проводится Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ. Ее цель – выявление и поддержка лучших социальных проектов НКО, бизнеса и добровольцев.В рамках проекта "Трудовые отряды СУЭК" подростки во время каникул занимаются благоустройством и озеленением своих городов и поселков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным. С началом пандемии коронавируса трудовые отряды подключились к волонтерскому движению всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Ребята помогают пожилым людям и многодетным семьям, оказывают адресную помощь ветеранам в быту, развивают онлайн-волонтерство: проводят в социальных сетях мастер-классы, делятся советами, читают сказки для детей, ведут занятия, помогают младшим школьникам в подготовке уроков.Проект существует с 2005 года, за это время его участниками стали более 20 тысяч школьников 14-17 лет от Мурманска до Владивостока. В копилке проекта "Трудовые отряды СУЭК" - порядка двадцати авторитетных российских и международных общественных наград."Основа социальной политики компании – повышение качества жизни жителей городов и поселков, где работают предприятия СУЭК. И ее важнейший принцип – совместная работа над созданием позитивных изменений вместе с жителями", - сказал заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.
https://ria.ru/20220823/suek-1811520507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сибирская угольная энергетическая компания, россия, сергей григорьев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Новости СУЭК, Сибирская угольная энергетическая компания, Россия, Сергей Григорьев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Проект "Трудовые отряды СУЭК" вошел в число призеров регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании.
"Компания отмечена в номинации "Лидер социальных изменений" и в очередной раз подтвердила статус лидера корпоративной социальной ответственности в России", - говорится в пресс-релизе.
Премия #МЫВМЕСТЕ проводится Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь)
и крупнейшей платформой добрых дел в России
ДОБРО.РФ. Ее цель – выявление и поддержка лучших социальных проектов НКО, бизнеса и добровольцев.
В рамках проекта "Трудовые отряды СУЭК" подростки во время каникул занимаются благоустройством и озеленением своих городов и поселков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным. С началом пандемии коронавируса трудовые отряды подключились к волонтерскому движению всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Ребята помогают пожилым людям и многодетным семьям, оказывают адресную помощь ветеранам в быту, развивают онлайн-волонтерство: проводят в социальных сетях мастер-классы, делятся советами, читают сказки для детей, ведут занятия, помогают младшим школьникам в подготовке уроков.
Проект существует с 2005 года, за это время его участниками стали более 20 тысяч школьников 14-17 лет от Мурманска
до Владивостока
. В копилке проекта "Трудовые отряды СУЭК" - порядка двадцати авторитетных российских и международных общественных наград.
"Основа социальной политики компании – повышение качества жизни жителей городов и поселков, где работают предприятия СУЭК. И ее важнейший принцип – совместная работа над созданием позитивных изменений вместе с жителями", - сказал заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев
.