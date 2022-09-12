https://ria.ru/20220912/suek-1816285030.html

Проект СУЭК стал призером регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ

Проект СУЭК стал призером регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 12.09.2022

Проект СУЭК стал призером регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ

Проект "Трудовые отряды СУЭК" вошел в число призеров регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:10

2022-09-12T17:10

2022-09-12T17:11

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

россия

сергей григорьев

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Проект "Трудовые отряды СУЭК" вошел в число призеров регионального этапа Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании."Компания отмечена в номинации "Лидер социальных изменений" и в очередной раз подтвердила статус лидера корпоративной социальной ответственности в России", - говорится в пресс-релизе.Премия #МЫВМЕСТЕ проводится Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и крупнейшей платформой добрых дел в России ДОБРО.РФ. Ее цель – выявление и поддержка лучших социальных проектов НКО, бизнеса и добровольцев.В рамках проекта "Трудовые отряды СУЭК" подростки во время каникул занимаются благоустройством и озеленением своих городов и поселков, участвуют в экологических проектах, проводят занятия для дошколят, помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, помогают бездомным животным. С началом пандемии коронавируса трудовые отряды подключились к волонтерскому движению всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Ребята помогают пожилым людям и многодетным семьям, оказывают адресную помощь ветеранам в быту, развивают онлайн-волонтерство: проводят в социальных сетях мастер-классы, делятся советами, читают сказки для детей, ведут занятия, помогают младшим школьникам в подготовке уроков.Проект существует с 2005 года, за это время его участниками стали более 20 тысяч школьников 14-17 лет от Мурманска до Владивостока. В копилке проекта "Трудовые отряды СУЭК" - порядка двадцати авторитетных российских и международных общественных наград."Основа социальной политики компании – повышение качества жизни жителей городов и поселков, где работают предприятия СУЭК. И ее важнейший принцип – совместная работа над созданием позитивных изменений вместе с жителями", - сказал заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев.

https://ria.ru/20220823/suek-1811520507.html

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Артем Смирнов

сибирская угольная энергетическая компания, россия, сергей григорьев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)