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СКЦ разрешил выход четырем судам с продовольствием с Украины - РИА Новости, 12.09.2022
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СКЦ разрешил выход четырем судам с продовольствием с Украины
СКЦ разрешил выход четырем судам с продовольствием с Украины - РИА Новости, 12.09.2022
СКЦ разрешил выход четырем судам с продовольствием с Украины
Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход в понедельник из украинских портов четырем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:21
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экономика
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украина
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ООН, 12 сен - РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле&nbsp;разрешил выход в понедельник из украинских портов четырем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ.В нем отмечается, что сухогруз NORD STARK повезет из Черноморска в Испанию 27 500 тонн пшеницы. Судно HADAR направится из порта Южный в Италию и доставит 23 500 тонн пшеницы и 3 500 тонн кукурузы.Корабль SALLY M отплывет из Черноморска в Ливан с 6857 тоннами кукурузы на борту.Как сообщает СКЦ, по состоянию на 11 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 2 607 511 тонн. Всего на данный момент разрешено 260 рейсов (144 идущих в сторону украинских портов и 116 идущих с Украины), отметили в центре.
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экономика, в мире, украина
Экономика, В мире, Украина
00:21 12.09.2022
 
СКЦ разрешил выход четырем судам с продовольствием с Украины

СКЦ разрешил выход четырем судам с продовольствием с Украины в рамках продуктовой сделки

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСудно
Судно - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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ООН, 12 сен - РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход в понедельник из украинских портов четырем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ.
"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (12 сентября - ред.) четырех судов, перевозящих в общей сложности 64 657 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что сухогруз NORD STARK повезет из Черноморска в Испанию 27 500 тонн пшеницы. Судно HADAR направится из порта Южный в Италию и доставит 23 500 тонн пшеницы и 3 500 тонн кукурузы.
Корабль SALLY M отплывет из Черноморска в Ливан с 6857 тоннами кукурузы на борту.
Как сообщает СКЦ, по состоянию на 11 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 2 607 511 тонн. Всего на данный момент разрешено 260 рейсов (144 идущих в сторону украинских портов и 116 идущих с Украины), отметили в центре.
Судно Polarnet с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 16:44
Путин: три процента зерна по продуктовой сделке попало в нуждающиеся страны
 
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