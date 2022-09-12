https://ria.ru/20220912/suda-1816069524.html

СКЦ разрешил выход четырем судам с продовольствием с Украины

СКЦ разрешил выход четырем судам с продовольствием с Украины - РИА Новости, 12.09.2022

СКЦ разрешил выход четырем судам с продовольствием с Украины

Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход в понедельник из украинских портов четырем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:21

2022-09-12T00:21

2022-09-12T00:21

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ООН, 12 сен - РИА Новости. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход в понедельник из украинских портов четырем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ.В нем отмечается, что сухогруз NORD STARK повезет из Черноморска в Испанию 27 500 тонн пшеницы. Судно HADAR направится из порта Южный в Италию и доставит 23 500 тонн пшеницы и 3 500 тонн кукурузы.Корабль SALLY M отплывет из Черноморска в Ливан с 6857 тоннами кукурузы на борту.Как сообщает СКЦ, по состоянию на 11 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 2 607 511 тонн. Всего на данный момент разрешено 260 рейсов (144 идущих в сторону украинских портов и 116 идущих с Украины), отметили в центре.

https://ria.ru/20220909/zerno-1815706159.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, в мире, украина