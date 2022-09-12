Спецоперация, 12 сентября: потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Спецоперация, 12 сентября: Киев потерял 300 военных на Николаево-Криворожском направлении
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что украинские военные за сутки потеряли свыше 300 человек убитыми и до 1000 человек ранеными на Николаево-Криворожском направлении.
Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предпосылки для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время отсутствуют.
Ход операции
Минобороны РФ сообщило в понедельник о том, что в результате ударов вооруженных сил потери украинских войск в районе Купянска и Изюма в Харьковской области составили до 250 человек.
По данным ведомства, ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск в Харьковской области.
Также, ведомство заявило о том, что на Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад. Кроме этого, в районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов украинских военных. Всего за сутки на данном направлении в ходе боев Киев потерял свыше 300 убитыми и до 1000 раненых украинских военнослужащих.
Российская авиация и артиллерия уничтожила три склада вооружения украинских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области, станцию радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Зализничное в Запорожской области и цеха ремонта РСЗО украинских военных в Краматорске в ДНР.
За минувшие сутки российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области.
Как сообщили в министерстве, российская авиация и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных в ДНР и Запорожской области за прошедшие сутки. Уточняется, что пораженные пункты находились в районах населенных пунктов Славянск, Артемовск и Константиновка в ДНР, а также у Ольговского в Запорожской области. Кроме того, поражены 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125 районах.
Вокруг операции
Песков прокомментировал в понедельник перегруппировку российских войск в районе Балаклеи и Изюма: любые действия в ходе специальной военной операции докладываются верховному главнокомандующему. Он также отметил, что Путин находится на постоянной связи с министром обороны и всеми военачальниками, по-другому в ходе выполнения специальной военной операции быть не может. Песков также уточнил, что спецоперация продолжается и будет идти до достижения поставленных целей.
Говоря о возможности переговоров Путина с Зеленским, Песков сказал, что в настоящее время они отсутствуют.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в республике. Также он отметил активизацию украинских войск на направлении Угледара, но ситуация контролируется, а на отдельных участках союзные силы даже продвигаются.
8 сентября, 15:11Специальная военная операция на УкраинеПовседневная жизнь в Донецке
У союзных сил России и Донецкой Народной Республики есть определенные успехи на артемовском направлении, считает Пушилин. При этом озвучивать, о каких населенных пунктах идет речь, глава ДНР не стал, сославшись на то, что противник внимательно следит за поступающей с фронта информацией, в том числе за российским телевидением.
Вечером в понедельник представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС, в район линии соприкосновения перебрасываются ракетное вооружение и артиллерия.
Ситуация вокруг Запорожской АЭС также продолжает развиваться: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что защитная зона вокруг станции должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией. Он добавил, что соглашение по защите ЗАЭС должно быть основано "на простых принципах" - "не атаковать и не стрелять по станции". МАГАТЭ готово оказать при этом помощь в мониторинге ситуации на месте.