https://ria.ru/20220912/spetsoperatsiya-1816344505.html

Спецоперация, 12 сентября: потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Спецоперация, 12 сентября: потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 12.09.2022

Спецоперация, 12 сентября: потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны РФ сообщило, что украинские военные за сутки потеряли свыше 300 человек убитыми и до 1000 человек ранеными на Николаево-Криворожском направлении. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T21:17

2022-09-12T21:17

2022-09-12T21:17

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

владимир зеленский

запорожская область

войска воздушно-космической обороны

запорожская аэс

магатэ

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило, что украинские военные за сутки потеряли свыше 300 человек убитыми и до 1000 человек ранеными на Николаево-Криворожском направлении.Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предпосылки для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время отсутствуют.Ход операцииМинобороны РФ сообщило в понедельник о том, что в результате ударов вооруженных сил потери украинских войск в районе Купянска и Изюма в Харьковской области составили до 250 человек.По данным ведомства, ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск в Харьковской области.Также, ведомство заявило о том, что на Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогоровка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад. Кроме этого, в районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов украинских военных. Всего за сутки на данном направлении в ходе боев Киев потерял свыше 300 убитыми и до 1000 раненых украинских военнослужащих.Российская авиация и артиллерия уничтожила три склада вооружения украинских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области, станцию радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Зализничное в Запорожской области и цеха ремонта РСЗО украинских военных в Краматорске в ДНР.За минувшие сутки российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области.Как сообщили в министерстве, российская авиация и артиллерия поразили четыре пункта управления украинских военных в ДНР и Запорожской области за прошедшие сутки. Уточняется, что пораженные пункты находились в районах населенных пунктов Славянск, Артемовск и Константиновка в ДНР, а также у Ольговского в Запорожской области. Кроме того, поражены 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125 районах.Вокруг операцииПесков прокомментировал в понедельник перегруппировку российских войск в районе Балаклеи и Изюма: любые действия в ходе специальной военной операции докладываются верховному главнокомандующему. Он также отметил, что Путин находится на постоянной связи с министром обороны и всеми военачальниками, по-другому в ходе выполнения специальной военной операции быть не может. Песков также уточнил, что спецоперация продолжается и будет идти до достижения поставленных целей.Говоря о возможности переговоров Путина с Зеленским, Песков сказал, что в настоящее время они отсутствуют.Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска не оставляют попыток перейти в контрнаступление в районе Красного Лимана в республике. Также он отметил активизацию украинских войск на направлении Угледара, но ситуация контролируется, а на отдельных участках союзные силы даже продвигаются.У союзных сил России и Донецкой Народной Республики есть определенные успехи на артемовском направлении, считает Пушилин. При этом озвучивать, о каких населенных пунктах идет речь, глава ДНР не стал, сославшись на то, что противник внимательно следит за поступающей с фронта информацией, в том числе за российским телевидением.Вечером в понедельник представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские войска готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС, в район линии соприкосновения перебрасываются ракетное вооружение и артиллерия.Ситуация вокруг Запорожской АЭС также продолжает развиваться: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что защитная зона вокруг станции должна быть создана в результате соглашения между Украиной и Россией. Он добавил, что соглашение по защите ЗАЭС должно быть основано "на простых принципах" - "не атаковать и не стрелять по станции". МАГАТЭ готово оказать при этом помощь в мониторинге ситуации на месте.

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https://ria.ru/20220912/ukraina-1816247165.html

https://ria.ru/20220908/donetsk-1815350563.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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