https://ria.ru/20220912/sokolov-1816078396.html
Соколов побеждает на выборах в Кировской области
Соколов побеждает на выборах в Кировской области - РИА Новости, 12.09.2022
Соколов побеждает на выборах в Кировской области
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,99% голосов после обработки почти 98% протоколов, следует из... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:55
2022-09-12T02:55
2022-09-12T02:55
политика
кировская область
единый день голосования — 2022
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,99% голосов после обработки почти 98% протоколов, следует из данных, транслируемых на сайте ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК РФ, на выборах губернатора Кировской области обработано 97,91% протоколов. Соколов ("Единая Россия") набирает 71,99% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) – 13,37% голосов, Владимир Понарьев (ЛДПР) – 6,08%, Федор Лугинин (партия "Родина") – 4,66%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") – 1,54%.Выборы губернатора Кировской области проходили в регионе 10 и 11 сентября, явка составила 35,85%.Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 30,37%. Врио главы республики Игорь Васильев ("Единая Россия") набрал 64,03% голосов избирателей. Участвовавший в выборах кандидат от КПРФ Сергей Мамаев, занявший второе место, набрал 18,99% голосов.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил сотрудника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ Александра Соколова врио губернатора Кировской области после того, как прежний глава региона Игорь Васильев объявил об отставке.
https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815998117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, кировская область, единый день голосования — 2022
Политика, Кировская область, Единый день голосования — 2022
Соколов побеждает на выборах в Кировской области
Соколов побеждает на выборах в Кировской области после обработки 97,9 процента протоколов