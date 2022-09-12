Рейтинг@Mail.ru
Соколов побеждает на выборах в Кировской области - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/sokolov-1816078396.html
Соколов побеждает на выборах в Кировской области
Соколов побеждает на выборах в Кировской области - РИА Новости, 12.09.2022
Соколов побеждает на выборах в Кировской области
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,99% голосов после обработки почти 98% протоколов, следует из... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:55
2022-09-12T02:55
политика
кировская область
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787913602_0:213:2922:1857_1920x0_80_0_0_4f939d240826d680f3e6a0947583fe36.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,99% голосов после обработки почти 98% протоколов, следует из данных, транслируемых на сайте ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК РФ, на выборах губернатора Кировской области обработано 97,91% протоколов. Соколов ("Единая Россия") набирает 71,99% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) – 13,37% голосов, Владимир Понарьев (ЛДПР) – 6,08%, Федор Лугинин (партия "Родина") – 4,66%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") – 1,54%.Выборы губернатора Кировской области проходили в регионе 10 и 11 сентября, явка составила 35,85%.Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 30,37%. Врио главы республики Игорь Васильев ("Единая Россия") набрал 64,03% голосов избирателей. Участвовавший в выборах кандидат от КПРФ Сергей Мамаев, занявший второе место, набрал 18,99% голосов.Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил сотрудника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ Александра Соколова врио губернатора Кировской области после того, как прежний глава региона Игорь Васильев объявил об отставке.
https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815998117.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787913602_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec43505b610d6dc1650696659dc334d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, кировская область, единый день голосования — 2022
Политика, Кировская область, Единый день голосования — 2022
02:55 12.09.2022
 
Соколов побеждает на выборах в Кировской области

Соколов побеждает на выборах в Кировской области после обработки 97,9 процента протоколов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАлександр Соколов
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александр Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов побеждает на выборах главы региона с 71,99% голосов после обработки почти 98% протоколов, следует из данных, транслируемых на сайте ЦИК РФ.
Согласно данным ЦИК РФ, на выборах губернатора Кировской области обработано 97,91% протоколов. Соколов ("Единая Россия") набирает 71,99% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) – 13,37% голосов, Владимир Понарьев (ЛДПР) – 6,08%, Федор Лугинин (партия "Родина") – 4,66%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") – 1,54%.
Выборы губернатора Кировской области проходили в регионе 10 и 11 сентября, явка составила 35,85%.
Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 30,37%. Врио главы республики Игорь Васильев ("Единая Россия") набрал 64,03% голосов избирателей. Участвовавший в выборах кандидат от КПРФ Сергей Мамаев, занявший второе место, набрал 18,99% голосов.
Президент РФ Владимир Путин 10 мая назначил сотрудника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ Александра Соколова врио губернатора Кировской области после того, как прежний глава региона Игорь Васильев объявил об отставке.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 15:27
Памфилова призвала развивать многодневное голосование
 
ПолитикаКировская областьЕдиный день голосования — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала