Рейтинг@Mail.ru
Соколов лидирует на выборах в Кировской области - РИА Новости, 12.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220912/sokolov-1816076703.html
Соколов лидирует на выборах в Кировской области
Соколов лидирует на выборах в Кировской области - РИА Новости, 12.09.2022
Соколов лидирует на выборах в Кировской области
Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 72,13% голосов после обработки 95% протоколов, следует из данных... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T02:12
2022-09-12T02:12
политика
кировская область
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795811326_0:202:2708:1725_1920x0_80_0_0_9c683f76a1e81af04951770615ea1d5c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 72,13% голосов после обработки 95% протоколов, следует из данных онлайн-табло в ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК РФ, на выборах губернатора Кировской области обработано 94,96% протоколов. Соколов ("Единая Россия") набирает 72,13% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) – 13,34 голосов, Владимир Понарьев (ЛДПР) – 6,02%, Федор Лугинин (партия "Родина") – 4,64%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") – 1,54%.Выборы губернатора Кировской области проходили в регионе 10 и 11 сентября, явка составила 35,85%.Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 30,37%. Врио главы республики Игорь Васильев (Единая Россия) набрал 64,03% голосов избирателей. Участвовавший в выборах кандидат от КПРФ Сергей Мамаев, занявший второе место, набрал 18,99% голосов.
https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815998117.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795811326_0:0:2708:2031_1920x0_80_0_0_f2aacd1a2a481e5114a65a1debf50cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, кировская область, единый день голосования — 2022
Политика, Кировская область, Единый день голосования — 2022
02:12 12.09.2022
 
Соколов лидирует на выборах в Кировской области

Александр Соколов лидирует на выборах в Кировской области после обработки 95% протоколов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАлександр Соколов
Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Александр Соколов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 72,13% голосов после обработки 95% протоколов, следует из данных онлайн-табло в ЦИК РФ.
Согласно данным ЦИК РФ, на выборах губернатора Кировской области обработано 94,96% протоколов. Соколов ("Единая Россия") набирает 72,13% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) – 13,34 голосов, Владимир Понарьев (ЛДПР) – 6,02%, Федор Лугинин (партия "Родина") – 4,64%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") – 1,54%.
Выборы губернатора Кировской области проходили в регионе 10 и 11 сентября, явка составила 35,85%.
Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 30,37%. Врио главы республики Игорь Васильев (Единая Россия) набрал 64,03% голосов избирателей. Участвовавший в выборах кандидат от КПРФ Сергей Мамаев, занявший второе место, набрал 18,99% голосов.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
Вчера, 15:27
Памфилова призвала развивать многодневное голосование
 
ПолитикаКировская областьЕдиный день голосования — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала