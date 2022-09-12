https://ria.ru/20220912/sokolov-1816076703.html

Соколов лидирует на выборах в Кировской области

Соколов лидирует на выборах в Кировской области - РИА Новости, 12.09.2022

Соколов лидирует на выборах в Кировской области

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 72,13% голосов после обработки 95% протоколов, следует из данных... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T02:12

2022-09-12T02:12

2022-09-12T02:12

политика

кировская область

единый день голосования — 2022

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 72,13% голосов после обработки 95% протоколов, следует из данных онлайн-табло в ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК РФ, на выборах губернатора Кировской области обработано 94,96% протоколов. Соколов ("Единая Россия") набирает 72,13% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) – 13,34 голосов, Владимир Понарьев (ЛДПР) – 6,02%, Федор Лугинин (партия "Родина") – 4,64%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") – 1,54%.Выборы губернатора Кировской области проходили в регионе 10 и 11 сентября, явка составила 35,85%.Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 30,37%. Врио главы республики Игорь Васильев (Единая Россия) набрал 64,03% голосов избирателей. Участвовавший в выборах кандидат от КПРФ Сергей Мамаев, занявший второе место, набрал 18,99% голосов.

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кировская область

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Максим Горбачев

политика, кировская область, единый день голосования — 2022