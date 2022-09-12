https://ria.ru/20220912/sokolov-1816071509.html

Соколов лидирует на выборах в Кировской области

Соколов лидирует на выборах в Кировской области - РИА Новости, 12.09.2022

Соколов лидирует на выборах в Кировской области

Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 73,3% голосов после обработки 81,49% протоколов, следует из данных... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:58

2022-09-12T00:58

2022-09-12T00:58

политика

кировская область

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787901243_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_bbdb52565c3d64dec900a8e631cba59d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов лидирует на выборах главы региона с 73,3% голосов после обработки 81,49% протоколов, следует из данных онлайн-табло в ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК РФ, на выборах губернатора Кировской области Соколов ("Единая Россия") набирает 73,29% голосов, Сергей Мамаев (КПРФ) – 12,99% голосов, Владимир Понарьев (ЛДПР) – 5,57%, Федор Лугинин (партия "Родина") – 4,42%, Юрий Моисеев ("Коммунисты России") – 1,53%.Выборы губернатора Кировской области проходили в регионе 10 и 11 сентября, явка составила 35,85%.Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 30,37%. Врио главы республики Игорь Васильев ("Единая Россия") набрал 64,03% голосов избирателей. Участвовавший в выборах кандидат от КПРФ Сергей Мамаев, занявший второе место, набрал 18,99% голосов.

https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, кировская область, единый день голосования — 2022