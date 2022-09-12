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Собчак назвала возможную причину проверки ее интернет-канала - РИА Новости, 12.09.2022
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Собчак назвала возможную причину проверки ее интернет-канала
Собчак назвала возможную причину проверки ее интернет-канала - РИА Новости, 12.09.2022
Собчак назвала возможную причину проверки ее интернет-канала
Журналистка Ксения Собчак предположила, что полиция проверяет один из ее каналов на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков из-за интервью... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:09
2022-09-12T13:09
общество
ксения собчак
россия
youtube
происшествия
дарья касаткина
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак предположила, что полиция проверяет один из ее каналов на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков из-за интервью с теннисисткой Дашей Касаткиной.Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что московская полиция проверяет один из каналов Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков."Полиция проверяет один из моих каналов (скорее всего, речь про Youtube) на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков. Речь, видимо, об интервью с теннисисткой Дашей Касаткиной. Пожаловался на него некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов", - написала Собчак в Telegram-канале.Касаткина за последние месяцы дала несколько интервью, в которых рассказала о своей нетрадиционной ориентации и призналась, что готова сменить спортивное гражданство, если это будет необходимо для продолжения карьеры.Она сообщила, что при подготовке интервью к публикации осознавала возможные последствия."Мы ещё на старте понимали, на что идём и чем это может обернуться. И конечно, заранее старались сделать так, чтобы до нас не докопались", - отметила Собчак.По данным источника в правоохранительных органах, статья, о которой идет речь - "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" (6.21 КоАП РФ). В зависимости от части статьи, это нарушение предполагает для частных лиц штраф до 5 или 100 тысяч рублей, для юридических – до миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.В Telegram у Ксении Собчак есть личный канал "Собчак", а также общественно-политический "Кровавая барыня" и связанный с ним "Осторожно, новости". На Youtube Собчак занимается проектом "Осторожно: Собчак".
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общество, ксения собчак, россия, youtube, происшествия, дарья касаткина, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Ксения Собчак, Россия, YouTube, Происшествия, Дарья Касаткина, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
13:09 12.09.2022
 
Собчак назвала возможную причину проверки ее интернет-канала

Собчак допустила, что ее Youtube-канал проверяют из-за интервью с теннисисткой Касаткиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак предположила, что полиция проверяет один из ее каналов на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков из-за интервью с теннисисткой Дашей Касаткиной.
Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что московская полиция проверяет один из каналов Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков.
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"Полиция проверяет один из моих каналов (скорее всего, речь про Youtube) на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков. Речь, видимо, об интервью с теннисисткой Дашей Касаткиной. Пожаловался на него некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов", - написала Собчак в Telegram-канале.
Касаткина за последние месяцы дала несколько интервью, в которых рассказала о своей нетрадиционной ориентации и призналась, что готова сменить спортивное гражданство, если это будет необходимо для продолжения карьеры.
Она сообщила, что при подготовке интервью к публикации осознавала возможные последствия.
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"Мы ещё на старте понимали, на что идём и чем это может обернуться. И конечно, заранее старались сделать так, чтобы до нас не докопались", - отметила Собчак.
По данным источника в правоохранительных органах, статья, о которой идет речь - "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" (6.21 КоАП РФ). В зависимости от части статьи, это нарушение предполагает для частных лиц штраф до 5 или 100 тысяч рублей, для юридических – до миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.
В Telegram у Ксении Собчак есть личный канал "Собчак", а также общественно-политический "Кровавая барыня" и связанный с ним "Осторожно, новости". На Youtube Собчак занимается проектом "Осторожно: Собчак".
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ОбществоКсения СобчакРоссияYouTubeПроисшествияДарья КасаткинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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