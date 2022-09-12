https://ria.ru/20220912/sobchak-1816163971.html

Собчак назвала возможную причину проверки ее интернет-канала

Собчак назвала возможную причину проверки ее интернет-канала - РИА Новости, 12.09.2022

Собчак назвала возможную причину проверки ее интернет-канала

Журналистка Ксения Собчак предположила, что полиция проверяет один из ее каналов на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков из-за интервью... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:09

2022-09-12T13:09

2022-09-12T13:09

общество

ксения собчак

россия

youtube

происшествия

дарья касаткина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак предположила, что полиция проверяет один из ее каналов на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков из-за интервью с теннисисткой Дашей Касаткиной.Ранее в понедельник источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что московская полиция проверяет один из каналов Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков."Полиция проверяет один из моих каналов (скорее всего, речь про Youtube) на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков. Речь, видимо, об интервью с теннисисткой Дашей Касаткиной. Пожаловался на него некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов", - написала Собчак в Telegram-канале.Касаткина за последние месяцы дала несколько интервью, в которых рассказала о своей нетрадиционной ориентации и призналась, что готова сменить спортивное гражданство, если это будет необходимо для продолжения карьеры.Она сообщила, что при подготовке интервью к публикации осознавала возможные последствия."Мы ещё на старте понимали, на что идём и чем это может обернуться. И конечно, заранее старались сделать так, чтобы до нас не докопались", - отметила Собчак.По данным источника в правоохранительных органах, статья, о которой идет речь - "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" (6.21 КоАП РФ). В зависимости от части статьи, это нарушение предполагает для частных лиц штраф до 5 или 100 тысяч рублей, для юридических – до миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.В Telegram у Ксении Собчак есть личный канал "Собчак", а также общественно-политический "Кровавая барыня" и связанный с ним "Осторожно, новости". На Youtube Собчак занимается проектом "Осторожно: Собчак".

https://ria.ru/20220909/khovanskiy-1815653855.html

https://ria.ru/20220825/dud-1812069806.html

https://ria.ru/20220908/feyki-1815378535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, ксения собчак, россия, youtube, происшествия, дарья касаткина, министерство внутренних дел рф (мвд россии)