https://ria.ru/20220912/sobchak-1816133754.html

Канал Собчак проверят на предмет гей-пропаганды, сообщил источник

Канал Собчак проверят на предмет гей-пропаганды, сообщил источник - РИА Новости, 12.09.2022

Канал Собчак проверят на предмет гей-пропаганды, сообщил источник

Московская полиция проверяет один из каналов журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:59

2022-09-12T11:59

2022-09-12T11:59

россия

ксения собчак

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579626044_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_babb258e42210de6985c91e985a8f132.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московская полиция проверяет один из каналов журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.По его словам, проверка начата после того, как некий горожанин написал в минувшую среду, 7 сентября, соответствующее заявление в ОВД."Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Полиция проводит проверку", - рассказал собеседник агентства.По его словам, статья, о которой идет речь - "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" (6.21 КоАП РФ).В зависимости от части статьи, это нарушение предполагает для частных лиц штраф до 5 или 100 тысяч рублей, для юридических – до миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.Какой именно канал Собчак проверит полиция, не сообщается.В Telegram у Ксении Собчак есть личный канал "Собчак", а также общественно-политический "Кровавая барыня" и связанный с ним "Осторожно, новости". На Youtube Собчак занимается проектом "Осторожно: Собчак".

https://ria.ru/20220909/khovanskiy-1815653855.html

https://ria.ru/20220825/dud-1812069806.html

https://ria.ru/20220908/feyki-1815378535.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, ксения собчак, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия