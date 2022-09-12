https://ria.ru/20220912/sobchak-1816133754.html
Канал Собчак проверят на предмет гей-пропаганды, сообщил источник
Канал Собчак проверят на предмет гей-пропаганды, сообщил источник - РИА Новости, 12.09.2022
Канал Собчак проверят на предмет гей-пропаганды, сообщил источник
Московская полиция проверяет один из каналов журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:59
2022-09-12T11:59
2022-09-12T11:59
россия
ксения собчак
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московская полиция проверяет один из каналов журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.По его словам, проверка начата после того, как некий горожанин написал в минувшую среду, 7 сентября, соответствующее заявление в ОВД."Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Полиция проводит проверку", - рассказал собеседник агентства.По его словам, статья, о которой идет речь - "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" (6.21 КоАП РФ).В зависимости от части статьи, это нарушение предполагает для частных лиц штраф до 5 или 100 тысяч рублей, для юридических – до миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.Какой именно канал Собчак проверит полиция, не сообщается.В Telegram у Ксении Собчак есть личный канал "Собчак", а также общественно-политический "Кровавая барыня" и связанный с ним "Осторожно, новости". На Youtube Собчак занимается проектом "Осторожно: Собчак".
https://ria.ru/20220909/khovanskiy-1815653855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ксения собчак, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Россия, Ксения Собчак, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Канал Собчак проверят на предмет гей-пропаганды, сообщил источник
Московская полиция проверит один из каналов журналистки Собчак на предмет гей-пропаганды
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Московская полиция проверяет один из каналов журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды нетрадиционных отношений среди подростков, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах.
По его словам, проверка начата после того, как некий горожанин написал в минувшую среду, 7 сентября, соответствующее заявление в ОВД.
"Мужчина попросил проверить публикации на канале журналистки Ксении Собчак на предмет пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Полиция проводит проверку", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, статья, о которой идет речь - "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" (6.21 КоАП РФ
).
В зависимости от части статьи, это нарушение предполагает для частных лиц штраф до 5 или 100 тысяч рублей, для юридических – до миллиона рублей или приостановление работы на срок до 90 суток.
Какой именно канал Собчак проверит полиция, не сообщается.
В Telegram
у Ксении Собчак есть личный канал "Собчак", а также общественно-политический "Кровавая барыня" и связанный с ним "Осторожно, новости". На Youtube
Собчак занимается проектом "Осторожно: Собчак".