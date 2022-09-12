https://ria.ru/20220912/skoraya-1816213894.html

Росздравнадзор проверит сообщения о скорой, ехавшей к пациенту в Сочи час

Росздравнадзор проверит сообщения о скорой, ехавшей к пациенту в Сочи час - РИА Новости, 12.09.2022

Росздравнадзор проверит сообщения о скорой, ехавшей к пациенту в Сочи час

Росздравнадзор проверит информацию из сообщений СМИ о "скорой", ехавшей к пациенту в Сочи в течение часа, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:36

2022-09-12T14:36

2022-09-12T14:36

сочи

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию из сообщений СМИ о "скорой", ехавшей к пациенту в Сочи в течение часа, сообщили в ведомстве."Росздравнадзор проверит своевременность и качество медицинской помощи мужчине в Сочи, к которому, по сообщениям СМИ, скорая помощь ехала около часа", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.В нем уточняется, что территориальные органы ведомства проверят качество и своевременность медицинской помощи пожилому мужчине, которому, по сообщениям СМИ, стало плохо на транспортной остановке, а бригада скорой помощи приехала на место вызова спустя час.

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/struktura-1812074336.html

сочи

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия