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Росздравнадзор проверит сообщения о скорой, ехавшей к пациенту в Сочи час - РИА Новости, 12.09.2022
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Росздравнадзор проверит сообщения о скорой, ехавшей к пациенту в Сочи час
Росздравнадзор проверит сообщения о скорой, ехавшей к пациенту в Сочи час - РИА Новости, 12.09.2022
Росздравнадзор проверит сообщения о скорой, ехавшей к пациенту в Сочи час
Росздравнадзор проверит информацию из сообщений СМИ о "скорой", ехавшей к пациенту в Сочи в течение часа, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:36
2022-09-12T14:36
сочи
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию из сообщений СМИ о "скорой", ехавшей к пациенту в Сочи в течение часа, сообщили в ведомстве."Росздравнадзор проверит своевременность и качество медицинской помощи мужчине в Сочи, к которому, по сообщениям СМИ, скорая помощь ехала около часа", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.В нем уточняется, что территориальные органы ведомства проверят качество и своевременность медицинской помощи пожилому мужчине, которому, по сообщениям СМИ, стало плохо на транспортной остановке, а бригада скорой помощи приехала на место вызова спустя час.
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сочи, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), происшествия
Сочи, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Происшествия
14:36 12.09.2022
 
Росздравнадзор проверит сообщения о скорой, ехавшей к пациенту в Сочи час

Росздравнадзор проверит сообщения СМИ о скорой, ехавшей к пациенту в Сочи около часа

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Росздравнадзор проверит информацию из сообщений СМИ о "скорой", ехавшей к пациенту в Сочи в течение часа, сообщили в ведомстве.
"Росздравнадзор проверит своевременность и качество медицинской помощи мужчине в Сочи, к которому, по сообщениям СМИ, скорая помощь ехала около часа", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Скорую помощь и медицину катастроф могут объединить в одну структуру
В нем уточняется, что территориальные органы ведомства проверят качество и своевременность медицинской помощи пожилому мужчине, которому, по сообщениям СМИ, стало плохо на транспортной остановке, а бригада скорой помощи приехала на место вызова спустя час.
 
СочиФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Происшествия
 
 
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