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СК расследует обстрелы со стороны украинских войск села Луганское и Донецка - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/sk-1816085504.html
СК расследует обстрелы со стороны украинских войск села Луганское и Донецка
СК расследует обстрелы со стороны украинских войск села Луганское и Донецка - РИА Новости, 12.09.2022
СК расследует обстрелы со стороны украинских войск села Луганское и Донецка
Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела села Луганское и двух районов Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T06:58
2022-09-12T06:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела села Луганское и двух районов Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства.Накануне в ДНР заявили, что из-за обстрелов со стороны украинских войск погиб мирный житель в населенном пункте Луганское, а при обстреле Донецка были ранены еще двое - один мужчина в Петровском районе, еще один - в Киевском. При этом позднее, как сообщал штаб территориальной обороны ДНР, раненый в Киевском районе погиб.Российские следователи в рамках уголовных дел расследует обстоятельства произошедшего.Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка, южнее Петровского района.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220912/obstrely-1816079193.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
06:58 12.09.2022
 
СК расследует обстрелы со стороны украинских войск села Луганское и Донецка

СК расследует обстрелы со стороны украинских войск села Луганское и двух районов Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно дома
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела села Луганское и двух районов Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Накануне в ДНР заявили, что из-за обстрелов со стороны украинских войск погиб мирный житель в населенном пункте Луганское, а при обстреле Донецка были ранены еще двое - один мужчина в Петровском районе, еще один - в Киевском. При этом позднее, как сообщал штаб территориальной обороны ДНР, раненый в Киевском районе погиб.
"Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать очередные факты преступных действий украинских силовиков", - говорится в сообщении.
Российские следователи в рамках уголовных дел расследует обстоятельства произошедшего.
Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка, южнее Петровского района.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
03:19Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк, Докучаевск и Карло-Марксово
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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