СК расследует обстрелы со стороны украинских войск села Луганское и Донецка
СК расследует обстрелы со стороны украинских войск села Луганское и двух районов Донецка
Разбитое окно дома. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела села Луганское и двух районов Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Накануне в ДНР заявили, что из-за обстрелов со стороны украинских войск погиб мирный житель в населенном пункте Луганское, а при обстреле Донецка были ранены еще двое - один мужчина в Петровском районе, еще один - в Киевском. При этом позднее, как сообщал штаб территориальной обороны ДНР, раненый в Киевском районе погиб.
"Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать очередные факты преступных действий украинских силовиков", - говорится в сообщении.
Российские следователи в рамках уголовных дел расследует обстоятельства произошедшего.
Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка, южнее Петровского района.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.