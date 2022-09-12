https://ria.ru/20220912/sk-1816085504.html

СК расследует обстрелы со стороны украинских войск села Луганское и Донецка

СК расследует обстрелы со стороны украинских войск села Луганское и Донецка - РИА Новости, 12.09.2022

СК расследует обстрелы со стороны украинских войск села Луганское и Донецка

Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела села Луганское и двух районов Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T06:58

2022-09-12T06:58

2022-09-12T06:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрела села Луганское и двух районов Донецка, сообщается в Telegram-канале ведомства.Накануне в ДНР заявили, что из-за обстрелов со стороны украинских войск погиб мирный житель в населенном пункте Луганское, а при обстреле Донецка были ранены еще двое - один мужчина в Петровском районе, еще один - в Киевском. При этом позднее, как сообщал штаб территориальной обороны ДНР, раненый в Киевском районе погиб.Российские следователи в рамках уголовных дел расследует обстоятельства произошедшего.Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка, южнее Петровского района.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220912/obstrely-1816079193.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф)