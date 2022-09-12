https://ria.ru/20220912/shkola-1816344354.html

Посвященные спецоперации уроки будут проходить в школах весь год

Посвященные спецоперации уроки будут проходить в школах весь год - РИА Новости, 12.09.2022

Посвященные спецоперации уроки будут проходить в школах весь год

Российские школьники в течение учебного года будут проходить тему специальной военной операции на Украине на уроках "Разговоры о важном", заявил министр... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T21:16

2022-09-12T21:16

2022-09-12T22:20

общество

сергей кравцов

россия

донецкая народная республика

госдума рф

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские школьники в течение учебного года будут проходить тему специальной военной операции на Украине на уроках "Разговоры о важном", заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Ранее стало известно, что один из таких уроков у школьников с пятого по 11-й класс будет посвящен СВО и пониманию того, что жители Луганской и Донецкой народных республик — русские люди."Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводить в школах в начале каждой учебной недели. Главной их целью станет развитие патриотизма и нравственности, а также историческое просвещение и гражданское воспитание.Первый урок прошел в российских школах 5 сентября. Он был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220906/geroi-1814715998.html

https://ria.ru/20220831/shkoly-1813506926.html

россия

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей кравцов, россия, донецкая народная республика, госдума рф, украина, донбасс