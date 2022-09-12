21:16 12.09.2022 (обновлено: 22:20 12.09.2022)
Посвященные спецоперации уроки будут проходить в школах весь год
Минпросвещения распределило посвященную спецоперации тему по урокам "Разговоры о важном"
Ученики во время урока. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российские школьники в течение учебного года будут проходить тему специальной военной операции на Украине на уроках "Разговоры о важном", заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Ранее стало известно, что один из таких уроков у школьников с пятого по 11-й класс будет посвящен СВО и пониманию того, что жители Луганской и Донецкой народных республик — русские люди.
"Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года", — сказал Кравцов.
"Разговоры о важном" — цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводить в школах в начале каждой учебной недели. Главной их целью станет развитие патриотизма и нравственности, а также историческое просвещение и гражданское воспитание.
Первый урок прошел в российских школах 5 сентября. Он был посвящен Дню знаний и направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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