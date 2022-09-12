https://ria.ru/20220912/serbiya-1816234407.html

Вучич объяснил, почему Сербия выступает против членства в Евросоюзе

Вучич объяснил, почему Сербия выступает против членства в Евросоюзе - РИА Новости, 12.09.2022

Вучич объяснил, почему Сербия выступает против членства в Евросоюзе

В случае проведения сейчас референдума о членстве Сербии в ЕС граждане страны проголосовали бы против из-за двойных стандартов Запада по вопросам Косово и... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T15:10

2022-09-12T15:10

2022-09-12T15:10

в мире

александр вучич

сербия

косово

украина

евросоюз

словения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg

БЕЛГРАД, 12 сен – РИА Новости. В случае проведения сейчас референдума о членстве Сербии в ЕС граждане страны проголосовали бы против из-за двойных стандартов Запада по вопросам Косово и Украины, заявил сербский президент Александр Вучич.Вучич в понедельник находится в Словении на очередном саммите процесса Брдо-Бриони с лидерами стран региона Западных Балкан и президентом самопровозглашенной республики Косово Вьосой Османи."Если бы сейчас был референдум о вступлении в ЕС, граждане Сербии сказали бы "нет". Надеюсь, сможем это изменить за месяцы и годы, которые перед нами. Причин много, одна из них – сейчас у всех полон рот территориальной целостности Украины, а когда речь идет о территориальной целостности Сербии – они ее разрушили как молотом, и это лицемерие люди в Сербии не могут принять", - заявил Вучич на брифинге."Надеюсь, что рациональный импульс у нашего народа и граждан в будущем сработает, мы поймем, в чем наш реальный интерес и сможем отделить его от эмоций… Но сейчас четкое и однозначное большинство против вступления в ЕС – и никогда оно не было таким ясным", - подчеркнул сербский лидер.Вучич 9 сентября в ходе встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком, советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером заявил в соцсетях, что признания самопровозглашенной республики Косово не будет, нужен компромисс. По его словам, представители стран Запада призвали его скорее "решать проблему Косово", что дало бы им дополнительные аргументы в противостоянии с Россией.

https://ria.ru/20220911/shestvie-1816047751.html

https://ria.ru/20220911/krizis-1815986334.html

сербия

косово

украина

словения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр вучич, сербия, косово, украина, евросоюз, словения