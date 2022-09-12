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В Крыму арестовали агента СБУ, готовившего покушение на чиновников - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/sbu-1816126456.html
В Крыму арестовали агента СБУ, готовившего покушение на чиновников
В Крыму арестовали агента СБУ, готовившего покушение на чиновников - РИА Новости, 12.09.2022
В Крыму арестовали агента СБУ, готовившего покушение на чиновников
Агента СБУ, готовившего покушение на чиновников Крыма, арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:40
2022-09-12T18:12
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
россия
безопасность
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Агента СБУ, готовившего покушение на чиновников Крыма, арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ.Решение вынес Киевский районный суд Симферополя.В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Работники ведомства установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов. Исполнителей и их пособников задержали.У боевика изъяли гранаты, оружие и патроны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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служба безопасности украины, россия, безопасность, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Служба безопасности Украины, Россия, Безопасность, Республика Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:40 12.09.2022 (обновлено: 18:12 12.09.2022)
 
В Крыму арестовали агента СБУ, готовившего покушение на чиновников

В Крыму арестовали на два месяца агента СБУ, готовившего покушение на чиновников

© ФСБ РоссииСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Агента СБУ, готовившего покушение на чиновников Крыма, арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ.

"На территории Крыма был задержан один агент украинских спецслужб, сторонник украинских националистов. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — сказали в ведомстве.

Решение вынес Киевский районный суд Симферополя.
В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Работники ведомства установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов. Исполнителей и их пособников задержали.
У боевика изъяли гранаты, оружие и патроны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеСлужба безопасности УкраиныРоссияБезопасностьРеспублика КрымФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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