https://ria.ru/20220912/sbu-1816126456.html

В Крыму арестовали агента СБУ, готовившего покушение на чиновников

В Крыму арестовали агента СБУ, готовившего покушение на чиновников - РИА Новости, 12.09.2022

В Крыму арестовали агента СБУ, готовившего покушение на чиновников

Агента СБУ, готовившего покушение на чиновников Крыма, арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:40

2022-09-12T11:40

2022-09-12T18:12

специальная военная операция на украине

служба безопасности украины

россия

безопасность

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Агента СБУ, готовившего покушение на чиновников Крыма, арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ.Решение вынес Киевский районный суд Симферополя.В понедельник ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов против властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Работники ведомства установили сотрудника СБУ, руководившего деятельностью завербованных им источников из числа националистов. Исполнителей и их пособников задержали.У боевика изъяли гранаты, оружие и патроны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220912/krym-1816254205.html

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республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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