Всемирный совет церквей вступился за страдающие от санкций страны
Всемирный совет церквей впервые призвал поддержать страны, страдающие от санкций
© Фото : Albin Hillert/WCCИсполняющий обязанности генерального секретаря ВСЦ преподобный профессор д-р Иоан Саука выступает с вступительной речью на 11-й Ассамблее Всемирного совета церквей
© Фото : Albin Hillert/WCC
КАРЛСРУЭ (Германия), 12 сен - РИА Новости. Ассамблея Всемирного совета церквей (ВСЦ) впервые призвала поддержать страдающие от несправедливых санкций страны, в частности, Сирию, Кубу, Зимбабве и Венесуэлу, сообщил РИА Новости секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям, член центрального комитета ассамблеи иеромонах Стефан (Игумнов).
"Ассамблея призвала к снятию санкций с Сирии, которые причиняют огромные дополнительные страдания народу, пережившему войну и выстоявшему под натиском террористов. Также был сформулирован призыв о снятии несправедливых санкций с Кубы, которая уже более 60 лет от них страдает, и с Венесуэлы", - сообщил он.
Игумнов отметил, что эти темы впервые были подняты советом.
Ранее на открытии ассамблеи патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х призвал прекратить дискриминацию народов Ближнего Востока, вызванную политически мотивированными санкциями и блокадой экономики. По его словам, в таких условиях христиане этого региона страдают от прозелитизма - попыток обратить их в иную веру, воспользовавшись их бедственным положением.
Ассамблея - высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ - в 2022 году состоялась в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. В этот день прошло заключительное пленарное заседание, на котором были оглашены итоговые документы, принятые общим собранием.
Ассамблея - это форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ней приняла участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".