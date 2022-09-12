https://ria.ru/20220912/sanktsii-1816215966.html

Всемирный совет церквей вступился за страдающие от санкций страны

Всемирный совет церквей вступился за страдающие от санкций страны - РИА Новости, 12.09.2022

Всемирный совет церквей вступился за страдающие от санкций страны

Ассамблея Всемирного совета церквей (ВСЦ) впервые призвала поддержать страдающие от несправедливых санкций страны, в частности, Сирию, Кубу, Зимбабве и... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:38

2022-09-12T14:38

2022-09-12T14:38

религия

московский патриархат

русская православная церковь

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КАРЛСРУЭ (Германия), 12 сен - РИА Новости. Ассамблея Всемирного совета церквей (ВСЦ) впервые призвала поддержать страдающие от несправедливых санкций страны, в частности, Сирию, Кубу, Зимбабве и Венесуэлу, сообщил РИА Новости секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям, член центрального комитета ассамблеи иеромонах Стефан (Игумнов)."Ассамблея призвала к снятию санкций с Сирии, которые причиняют огромные дополнительные страдания народу, пережившему войну и выстоявшему под натиском террористов. Также был сформулирован призыв о снятии несправедливых санкций с Кубы, которая уже более 60 лет от них страдает, и с Венесуэлы", - сообщил он.Игумнов отметил, что эти темы впервые были подняты советом.Ранее на открытии ассамблеи патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х призвал прекратить дискриминацию народов Ближнего Востока, вызванную политически мотивированными санкциями и блокадой экономики. По его словам, в таких условиях христиане этого региона страдают от прозелитизма - попыток обратить их в иную веру, воспользовавшись их бедственным положением.Ассамблея - высший руководящий орган созданного в 1948 году ВСЦ - в 2022 году состоялась в немецком Карлсруэ с 31 августа по 8 сентября. В этот день прошло заключительное пленарное заседание, на котором были оглашены итоговые документы, принятые общим собранием.Ассамблея - это форум, на который съезжаются представители всех церквей-членов. В ней приняла участие делегация Русской православной церкви, которую возглавляет председатель ОВЦС митрополит Антоний (Севрюк). Тема ассамблеи в этом году сформулирована так: "Христова любовь движет мир к примирению и единству".

https://ria.ru/20220908/zayavlenie-1815425561.html

https://ria.ru/20220908/mir-1815422828.html

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московский патриархат, русская православная церковь