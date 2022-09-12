https://ria.ru/20220912/sanktsii-1816086704.html

СМИ: на Украине выступили за введение санкций против турецких бизнесменов

СМИ: на Украине выступили за введение санкций против турецких бизнесменов - РИА Новости, 12.09.2022

СМИ: на Украине выступили за введение санкций против турецких бизнесменов

Агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада, пишет... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T07:20

2022-09-12T07:20

2022-09-12T07:20

в мире

украина

россия

сша

турция

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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада, пишет в понедельник газета Aydınlık.Уточняется, что опубликован список руководителей турецких Зираат Банка, İş Bank и Credit Europe Bank с фотографиями. По данным издания, "на сайте, где содержится открытый призыв к введению санкций против этих компаний и частных лиц, на странице человека, на профиль которого вы нажимаете", появляется призыв к "мировым правительствам" ввести санкции против этого человека.Издание призывает официальную Анкару отреагировать на такого рода призывы."Необходимо проанализировать сайт, о котором идет речь, и определить реальную силу, стоящую за ним. Если это сайт, связанный с министерством иностранных дел Украины, то о нем нельзя молчать. Наше министерство иностранных дел также должно расследовать этот вопрос, в рамках полученной информации должны быть сделаны необходимые оценки и приняты меры", - говорится в публикации газеты.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220909/gaz-1815689649.html

украина

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, турция