https://ria.ru/20220912/sanktsii-1816086704.html
СМИ: на Украине выступили за введение санкций против турецких бизнесменов
СМИ: на Украине выступили за введение санкций против турецких бизнесменов - РИА Новости, 12.09.2022
СМИ: на Украине выступили за введение санкций против турецких бизнесменов
Агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада, пишет... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T07:20
2022-09-12T07:20
2022-09-12T07:20
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россия
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АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада, пишет в понедельник газета Aydınlık.Уточняется, что опубликован список руководителей турецких Зираат Банка, İş Bank и Credit Europe Bank с фотографиями. По данным издания, "на сайте, где содержится открытый призыв к введению санкций против этих компаний и частных лиц, на странице человека, на профиль которого вы нажимаете", появляется призыв к "мировым правительствам" ввести санкции против этого человека.Издание призывает официальную Анкару отреагировать на такого рода призывы."Необходимо проанализировать сайт, о котором идет речь, и определить реальную силу, стоящую за ним. Если это сайт, связанный с министерством иностранных дел Украины, то о нем нельзя молчать. Наше министерство иностранных дел также должно расследовать этот вопрос, в рамках полученной информации должны быть сделаны необходимые оценки и приняты меры", - говорится в публикации газеты.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, турция
В мире, Украина, Россия, США, Турция
СМИ: на Украине выступили за введение санкций против турецких бизнесменов
Aydınlık: на Украине стали агитировать за введение санкций против турецких бизнесменов
АНКАРА, 12 сен – РИА Новости.
Агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада, пишет
в понедельник газета Aydınlık.
"В то время как американские и европейские санкции против России оказались неэффективными, США и некоторые европейские страны обвиняют в этом Турцию. США пошли еще дальше и направили письма с угрозами непосредственно турецким деловым организациям в нарушение дипломатических правил и международного права. В то время как наблюдается такая картина, есть и наличие враждебного отношения Украины в Турции. В частности, на сайте, предположительно связанном с МИД Украины (sanctions.nazk.gov.ua), была обнаружена агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков", - пишет издание.
Уточняется, что опубликован список руководителей турецких Зираат Банка, İş Bank и Credit Europe Bank с фотографиями. По данным издания, "на сайте, где содержится открытый призыв к введению санкций против этих компаний и частных лиц, на странице человека, на профиль которого вы нажимаете", появляется призыв к "мировым правительствам" ввести санкции против этого человека.
Издание призывает официальную Анкару отреагировать на такого рода призывы.
"Необходимо проанализировать сайт, о котором идет речь, и определить реальную силу, стоящую за ним. Если это сайт, связанный с министерством иностранных дел Украины, то о нем нельзя молчать. Наше министерство иностранных дел также должно расследовать этот вопрос, в рамках полученной информации должны быть сделаны необходимые оценки и приняты меры", - говорится в публикации газеты.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.