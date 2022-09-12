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РЖД и власти Приамурья будут развивать притрассовые населенные пункты

РЖД и власти Приамурья будут развивать притрассовые населенные пункты - РИА Новости, 12.09.2022

РЖД и власти Приамурья будут развивать притрассовые населенные пункты

Российские железные дороги (РЖД) совместно с правительством Амурской области развивают притрассовые населенные пункты в регионе, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T14:45

2022-09-12T14:45

2022-09-12T14:45

экономика

василий орлов (губернатор)

амурская область

ржд

благовещенск

сковородино

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сен - РИА Новости. Российские железные дороги (РЖД) совместно с правительством Амурской области развивают притрассовые населенные пункты в регионе, сообщил губернатор Василий Орлов.В понедельник в Благовещенске глава области и начальник Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Владимир Антонец провели рабочую встречу. Стороны обсудили модернизацию транспортной инфраструктуры региона, увеличение грузовой базы ЗабЖД, а также развитие притрассовых населенных пунктов."При поддержке ЗабЖД в Магдагачи строится жилой 27-квартирный дом для железнодорожников, идет модернизация медучреждений в Ерофее Павловиче, Сковородине, Магдагачах, Шимановске и Белогорске. Это прописано в соглашении о взаимодействии между правительством области и РЖД, которое мы заключили на полях ПЭФ в прошлом году", - цитирует Орлова его пресс-служба.Как уточнил губернатор, кроме того, запланирован капитальный ремонт школ, детских садов, клубов и строительство спортивных площадок в Ерофее Павловиче, Уруше, Сковородине, Талдане, Магдагачах, Тыгде, и Свободном.Глава региона отметил, что Амурская область активно работает над выполнением задачи, поставленной президентом РФ, - увеличить грузопоток по Восточному полигону до 180 миллионов тонн в год. В последние годы нагрузка на железную дорогу стабильно возрастает, уменьшается межпоездной интервал, растет грузопоток. При этом необходимость строить путепроводы над железной дорогой встает особенно остро, обратил внимание Орлов. Строительство первого из шести путепроводов, которые планируется возвести по области, в Новобурейском, начнется в этом году.Отдельно на встрече стороны обсудили строительство международного железнодорожного моста Джалинда (РФ) – Мохэ (КНР). По словам Орлова, новый мост "точно будет востребован, сейчас уже есть понимание, кто может его построить и где взять финансирование". Проект обсуждается с китайской стороной. На встрече стороны договорились также создать рабочую группу по строительству международного железнодорожного мостового перехода.Антонец в свою очередь заявил, что железная дорога максимально заинтересована в реализации таких проектов, как строительство заводов по переработке газа в Усть-Пёре, по производству метанола в Сковородино, в разработке Гаринского железнорудного месторождения и теперь уже в активном использовании пограничного перехода Хэйхэ – Благовещенск, за счет которого открыт новый мультимодальный контейнерный маршрут. "Работа этих объектов позволит значительно увеличить на Забайкальской магистрали объем погрузки", - резюмировал начальник ЗабЖД.

https://ria.ru/20220908/gaz-1815413253.html

https://ria.ru/20220909/moloko-1815582457.html

https://ria.ru/20220907/blagoveschensk-1815043229.html

амурская область

благовещенск

сковородино

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Владимир Лаврентьев

экономика, василий орлов (губернатор), амурская область, ржд, благовещенск, сковородино, россия