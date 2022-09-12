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Мебельная промышленность в Румынии столкнулась с нехваткой древесины - РИА Новости, 12.09.2022
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Мебельная промышленность в Румынии столкнулась с нехваткой древесины
Мебельная промышленность в Румынии столкнулась с нехваткой древесины - РИА Новости, 12.09.2022
Мебельная промышленность в Румынии столкнулась с нехваткой древесины
Мебельная промышленность Румынии находится на грани краха, в связи с подорожанием и дефицитом основного сырья, в стране закрылось 7 процентов компаний,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:23
2022-09-12T11:23
румыния
япония
в мире
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КИШИНЕВ, 12 сен – РИА Новости. Мебельная промышленность Румынии находится на грани краха, в связи с подорожанием и дефицитом основного сырья, в стране закрылось 7 процентов компаний, производящих мебель, сообщает в понедельник румынский телеканал Digi 24, ссылаясь на заявления председателя ассоциации производителей мебели Аурики Серени."Отрасль находится на грани краха. Цена на некоторые виды древесины выросла за год в 2,5 раза, а это сильно ударило по компаниям, многие из них стали убыточными, а многие уже прекратили свою деятельность. Только за последний год в стране закрылось более 35 мебельных фабрик, это 7 процентов от общего количества предприятий в данной сфере. В то же время экспорт бревен увеличился за первые 5 месяцев на 132%. И румынское сырье уходит в Японию, другие страны, которые производят из него свою мебель", - заявила Серени.Глава ассоциации подчеркнула, что мебельная промышленность играет существенную роль в укреплении ВВП Румынии, но из-за возникшей трудной экономической ситуации, отрасль рискует стать неконкурентоспособной."Мебельная промышленность вносит важный вклад в ВВП Румынии, который приносит в бюджет страны в среднем 1,5 миллиарда евро в год. Но из-за нехватки сырья, искусственного подорожания древесины и взрывного роста цен на энергоносители, эта отрасль становятся неконкурентоспособной", - отметила Серени.
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румыния, япония, в мире
Румыния, Япония, В мире
11:23 12.09.2022
 
Мебельная промышленность в Румынии столкнулась с нехваткой древесины

Мебельная промышленность в Румынии находится на грани краха из-за нехватки древесины

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСклад леса
Склад леса - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Склад леса. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 сен – РИА Новости. Мебельная промышленность Румынии находится на грани краха, в связи с подорожанием и дефицитом основного сырья, в стране закрылось 7 процентов компаний, производящих мебель, сообщает в понедельник румынский телеканал Digi 24, ссылаясь на заявления председателя ассоциации производителей мебели Аурики Серени.
"Отрасль находится на грани краха. Цена на некоторые виды древесины выросла за год в 2,5 раза, а это сильно ударило по компаниям, многие из них стали убыточными, а многие уже прекратили свою деятельность. Только за последний год в стране закрылось более 35 мебельных фабрик, это 7 процентов от общего количества предприятий в данной сфере. В то же время экспорт бревен увеличился за первые 5 месяцев на 132%. И румынское сырье уходит в Японию, другие страны, которые производят из него свою мебель", - заявила Серени.
Глава ассоциации подчеркнула, что мебельная промышленность играет существенную роль в укреплении ВВП Румынии, но из-за возникшей трудной экономической ситуации, отрасль рискует стать неконкурентоспособной.
"Мебельная промышленность вносит важный вклад в ВВП Румынии, который приносит в бюджет страны в среднем 1,5 миллиарда евро в год. Но из-за нехватки сырья, искусственного подорожания древесины и взрывного роста цен на энергоносители, эта отрасль становятся неконкурентоспособной", - отметила Серени.
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