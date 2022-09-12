https://ria.ru/20220912/rubl-1816142564.html

В Tez Tour рассказали, когда в Египте начнут принимать российские рубли

В Tez Tour рассказали, когда в Египте начнут принимать российские рубли - РИА Новости, 12.09.2022

В Tez Tour рассказали, когда в Египте начнут принимать российские рубли

Российский рубль с конца сентября планируется включить в список валют, используемых в Египте, это положительно повлияет на турпоток в стану в связи с началом... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:19

2022-09-12T12:19

2022-09-12T12:19

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский рубль с конца сентября планируется включить в список валют, используемых в Египте, это положительно повлияет на турпоток в стану в связи с началом высокого сезона, заявили РИА Новости в пресс-службе туроператора Tez Tour со ссылкой на центробанк Египта."Согласно информации от Центрального Банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране. Этот период как раз приходится на начало высокого сезона на направлении, поэтому предоставление возможности туристическим компаниям и отелям принимать к оплате рубли в совокупности с другими факторами без сомнений положительным образом отразится на турпотоке", - сообщили в туроператоре.В компании уточнили, что "предполагается создание специальных терминалов в отделениях банков, но точный механизм работы на данный момент неизвестен". РИА Новости отправило запрос в НСПК и Банк России.В Tez Tour отметили, что Египет является наиболее востребованным направлением у россиян на осенне-зимний период. Его доля в общем бронировании составляет порядка 46%. "Максимальная глубина продаж достигает марта 2023 года, а средняя - 2-3 недели до вылета. На ноябрьские школьные каникулы и государственные выходные запросы поступают особенно активно", - указали там.При этом в туроператоре напомнили, что в ноябре в Шарм-эш-Шейхе состоится международный климатический форум, поэтому ожидаются сложности с наличием номеров в отелях региона, а также кратный рост цен на проживание. "Не менее высокий интерес проявляют путешественники и к новогодним заездам", - добавили в компании.В Tez Tour сообщили, что уже продлили полетную программу в Египет из Уфы, Новосибирска и Екатеринбурга до конца марта, а Москвы - по май 2023 года. Рейсы будут по-прежнему выполняться авиакомпанией I Fly.

https://ria.ru/20220905/egipet-1813927603.html

https://ria.ru/20220909/puteshestviya-1815478328.html

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египет, шарм-эш-шейх, уфа, tez tour, новости - туризм, туризм