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Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 20 автомобилей

Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 20 автомобилей - РИА Новости, 12.09.2022

Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграли 20 автомобилей

Розыгрыш 20 внедорожников состоялся среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:42

2022-09-12T09:42

2022-09-12T09:42

москва

единый день голосования — 2022

общество

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Розыгрыш 20 внедорожников состоялся среди участников онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве.Розыгрыш по акции "Миллион призов" среди москвичей, голосовавших на муниципальных выборах с 20.01 10 сентября и до 20.00 11 сентября, прошел в понедельник в прямом эфире телеканала "Москва 24". Ведущая показала на экране уникальные номера участников и жители столицы выиграли 20 внедорожников Niva Legend. Призы разыгрывались между 302 453 избирателями.Уже не в первый раз для участников электронного голосования в столице проходит акция "Миллион призов". В этом году среди призов 100 внедорожников Niva Legend или от 3000 до 10 000 баллов, которые можно будет обменять на полезные покупки у партнеров программы. К акции присоединились уже более 160 партнеров. Среди них - магазины одежды и обуви, детских и спортивных товаров, кафе, рестораны, театры, музеи и многие другие. Победители также смогут направить выигрыш в более чем 50 благотворительных фондов. Один балл равен одному рублю.В субботу и воскресенье в эфире телеканала "Москва 24" среди участников онлайн-голосования разыграли 80 автомобилей.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, единый день голосования — 2022, общество