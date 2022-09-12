https://ria.ru/20220912/rossiya-1816186956.html
Западная тактика блицкрига против России не сработала, заявил Путин
Западная тактика блицкрига против России не сработала, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2022
Западная тактика блицкрига против России не сработала, заявил Путин
Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран, их тактика экономического блицкрига не сработала, заявил Владимир... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T13:53
2022-09-12T13:53
2022-09-12T16:09
россия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран, их тактика экономического блицкрига не сработала, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Так, власти оперативно ввели защитные меры и запустили механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса. Президент подчеркнул, что главными целями было сохранить рабочие места и оказать помощь гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам.Экономика постепенно стабилизируется и переходит к росту, предприятия возвращаются к нормальному ритму работы, продолжил он.Путин отметил также сокращение темпов снижения ВВП, в июле оно замедлилось до половины процента после июньского снижения на 2,4 процента.Кроме того, "в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков", указал президент. Он подчеркнул, что это хороший знак, который говорит о росте экономической активности.В свою очередь, безработица в России находится на исторических минимумах: в мае — июле показатель был на уровне 3,9 процента.Президент поручил держать этот вопрос на контроле, отметив, что в вынужденных отпусках или на неполной занятости сейчас находятся примерно 234 тысячи человек.Действия недоброжелателей России Путин назвал непрофессиональными и импульсивными, на их фоне страна должна работать в своей логике и удерживать инициативу.Безусловным приоритетом при составлении бюджета должно быть развитие и выполнение национальных проектов в интересах граждан, подчеркнул президент.Он также добавил, что планирует обсудить с участниками совещания условия создания "подушки безопасности" на фоне неизбежной дедолларизации.Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220912/energonositeli-1816051729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816216298_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_719016decdca94b54b78f3248a84d71e.jpg
Путин: "Россия уверенно справляется с внешним давлением, тактика экономического блицкрига не сработала"
Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран, их тактика экономического блицкрига не сработала, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Так, власти оперативно ввели защитные меры и запустили механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса. Президент подчеркнул, что главными целями было сохранить рабочие места и оказать помощь гражданам, прежде всего, семьям с детьми и пенсионерам.
2022-09-12T13:53
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PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
13:53 12.09.2022 (обновлено: 16:09 12.09.2022)
Западная тактика блицкрига против России не сработала, заявил Путин
Путин заявил, что Россия успешно справляется с давлением со стороны Запада
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран, их тактика экономического блицкрига не сработала, заявил
Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Так, власти оперативно ввели защитные меры и запустили механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса. Президент подчеркнул, что главными целями было сохранить рабочие места и оказать помощь гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам.
"Мы не допустили резкого спада экономики. Удалось быстро стабилизировать и инфляцию. После пикового значения в 17,8 процента в апреле она опустилась сегодня до 14,1 процента — вот на 5 сентября. Есть все основания ожидать, что по итогам года инфляция составит около 12 процентов", — подчеркнул глава государства.
Экономика постепенно стабилизируется и переходит к росту, предприятия возвращаются к нормальному ритму работы, продолжил он.
Путин отметил также сокращение темпов снижения ВВП, в июле оно замедлилось до половины процента после июньского снижения на 2,4 процента.
Кроме того, "в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков", указал президент. Он подчеркнул, что это хороший знак, который говорит о росте экономической активности.
В свою очередь, безработица в России находится на исторических минимумах: в мае — июле показатель был на уровне 3,9 процента.
Президент поручил держать этот вопрос на контроле, отметив, что в вынужденных отпусках или на неполной занятости сейчас находятся примерно 234 тысячи человек.
Действия недоброжелателей России Путин назвал непрофессиональными и импульсивными, на их фоне страна должна работать в своей логике и удерживать инициативу.
"Нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, ну или, так скажем, для дальнейшей структурной перестройки, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах, создания новых рабочих мест", — добавил глава государства.
Безусловным приоритетом при составлении бюджета должно быть развитие и выполнение национальных проектов в интересах граждан, подчеркнул президент.
Он также добавил, что планирует обсудить с участниками совещания условия создания "подушки безопасности" на фоне неизбежной дедолларизации.
Европейские страны после начала кризиса на Украине
в феврале этого года ввели против Москвы
несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.