https://ria.ru/20220912/rossiya-1816186956.html

Западная тактика блицкрига против России не сработала, заявил Путин

Западная тактика блицкрига против России не сработала, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2022

Западная тактика блицкрига против России не сработала, заявил Путин

Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран, их тактика экономического блицкрига не сработала, заявил Владимир... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T13:53

2022-09-12T13:53

2022-09-12T16:09

россия

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран, их тактика экономического блицкрига не сработала, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Так, власти оперативно ввели защитные меры и запустили механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса. Президент подчеркнул, что главными целями было сохранить рабочие места и оказать помощь гражданам, прежде всего семьям с детьми и пенсионерам.Экономика постепенно стабилизируется и переходит к росту, предприятия возвращаются к нормальному ритму работы, продолжил он.Путин отметил также сокращение темпов снижения ВВП, в июле оно замедлилось до половины процента после июньского снижения на 2,4 процента.Кроме того, "в августе оживилось и кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков", указал президент. Он подчеркнул, что это хороший знак, который говорит о росте экономической активности.В свою очередь, безработица в России находится на исторических минимумах: в мае — июле показатель был на уровне 3,9 процента.Президент поручил держать этот вопрос на контроле, отметив, что в вынужденных отпусках или на неполной занятости сейчас находятся примерно 234 тысячи человек.Действия недоброжелателей России Путин назвал непрофессиональными и импульсивными, на их фоне страна должна работать в своей логике и удерживать инициативу.Безусловным приоритетом при составлении бюджета должно быть развитие и выполнение национальных проектов в интересах граждан, подчеркнул президент.Он также добавил, что планирует обсудить с участниками совещания условия создания "подушки безопасности" на фоне неизбежной дедолларизации.Европейские страны после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которой — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220912/energonositeli-1816051729.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Россия уверенно справляется с внешним давлением, тактика экономического блицкрига не сработала" Россия уверенно справляется с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран, их тактика экономического блицкрига не сработала, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Так, власти оперативно ввели защитные меры и запустили механизмы поддержки ключевых отраслей, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса. Президент подчеркнул, что главными целями было сохранить рабочие места и оказать помощь гражданам, прежде всего, семьям с детьми и пенсионерам. 2022-09-12T13:53 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия