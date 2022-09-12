https://ria.ru/20220912/rossiya-1816079310.html
В Китае поразились достижениям России
В Китае поразились достижениям России - РИА Новости, 12.09.2022
В Китае поразились достижениям России
В мире думают, что у России весьма "вялая" экономика, однако следует взглянуть на страну под другим углом, пишет китайское издание The Global Times. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T03:19
2022-09-12T03:19
2022-09-12T09:43
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В мире думают, что у России весьма "вялая" экономика, однако следует взглянуть на страну под другим углом, пишет китайское издание The Global Times.Автор публикации Ван Вэнь отмечает, что даже в Китае многие ученые скептически смотрят на российскую экономику, сравнивая ее чуть ли не с небольшими провинциями. Журналист отметил, что все это лишь поверхностное видение.Журналист отметил, что после распада СССР по размеру территории Россия почти в два раза превосходит территорию Канады, Китая и США. Американская экономика идет впереди российской, однако Москва смело вступает в противостояние с Вашингтоном и всей системой Запада, насчитывающей более 40 стран.Россия смогла породить большое количество великих мастеров в области искусства, музыки, литературы, политики, математики, химии, философии, биологии, механики, космических исследований, которые оказали свое влияние на мир после XIX века, отмечается в статье.Кроме того, за последние 800 лет русские сражались почти со всеми мировыми державами: с монголами, с Византией, с турками-османами, с наполеоновской, австро-венгерской, британской и германской империями, а также с нацистской Германией. Российский народ научился отважно сражаться, пишет автор.Россия, резюмирует Global Times, последние 200 лет стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них.Ранее директор Первого департамента Азии МИД РОссии Георгий Зиновьев заявил, что активизация сотрудничества Москвы и Пекина во всех областях, включая военно-политическую, является ответом на вызовы в новых условиях на мировой арене.Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что противостояние американской гегемонии — значимый аспект стратегического взаимодействия Китая и России.По его словам, речь идет о бесконтрольной экспансии НАТО на восток и глубоком вмешательстве в дела Азиатско-Тихоокеанского региона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, китай, сша, в мире
Россия, Китай, США, В мире
03:19 12.09.2022 (обновлено: 09:43 12.09.2022)
В Китае поразились достижениям России
Global Times: Россия обладает большими достижениями и смело вступила в борьбу с Западом
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
В мире думают, что у России весьма "вялая" экономика, однако следует взглянуть на страну под другим углом, пишет
китайское издание The Global Times.
Автор публикации Ван Вэнь отмечает, что даже в Китае многие ученые скептически смотрят на российскую экономику, сравнивая ее чуть ли не с небольшими провинциями. Журналист отметил, что все это лишь поверхностное видение.
Журналист отметил, что после распада СССР по размеру территории Россия почти в два раза превосходит территорию Канады, Китая и США. Американская экономика идет впереди российской, однако Москва смело вступает в противостояние с Вашингтоном и всей системой Запада, насчитывающей более 40 стран.
Россия смогла породить большое количество великих мастеров в области искусства, музыки, литературы, политики, математики, химии, философии, биологии, механики, космических исследований, которые оказали свое влияние на мир после XIX века, отмечается в статье.
Кроме того, за последние 800 лет русские сражались почти со всеми мировыми державами: с монголами, с Византией, с турками-османами, с наполеоновской, австро-венгерской, британской и германской империями, а также с нацистской Германией
. Российский народ научился отважно сражаться, пишет автор.
Россия, резюмирует Global Times, последние 200 лет стоит в ряду самых сильных и влиятельных государств и способна противостоять большинству из них.
Ранее директор Первого департамента Азии МИД РОссии Георгий Зиновьев заявил, что активизация сотрудничества Москвы и Пекина во всех областях, включая военно-политическую, является ответом на вызовы в новых условиях на мировой арене.
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что противостояние американской гегемонии — значимый аспект стратегического взаимодействия Китая и России.
По его словам, речь идет о бесконтрольной экспансии НАТО
на восток и глубоком вмешательстве в дела Азиатско-Тихоокеанского региона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>