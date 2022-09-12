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В Киеве заявили, что больше не верят западным партнерам - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/reznikov-1816210325.html
В Киеве заявили, что больше не верят западным партнерам
В Киеве заявили, что больше не верят западным партнерам - РИА Новости, 12.09.2022
В Киеве заявили, что больше не верят западным партнерам
Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев за последнее время научился не верить обещаниям, данным западными партнерами на слово кулуарно,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T14:30
2022-09-12T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
владимир зеленский
украина
россия
киев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев за последнее время научился не верить обещаниям, данным западными партнерами на слово кулуарно, поэтому для установления мира на Украине власти страны готовы подписать многосторонний документ с конкретными гарантиями безопасности."Мы научились много чему, и в том числе мы научились не доверять разным попыткам помочь нам получить мир в Украине. К сожалению, в 2014 году были такие попытки от наших партнёров, но те инструменты и те договоренности, которые были до того, они не работают", - заявил Резников. Видео заявления Резникова опубликовал украинский телеканал ICTV.По его словам, "яркий пример" тому Будапештский меморандум, который лишил Украину третьего места в мире по ядерному потенциалу, и не предоставил стране безопасность. Он отметил, что теперь Киев не доверяет "любым разговорам и неформальным протоколам"."Только при условии, что будет построена новая мировая архитектура безопасности с понятными гарантиями безопасности Украины со стороны партнеров, которым мы доверяем. И тогда оформление такого документа будет возможно, и он будет многосторонним", - уточнил министр.Накануне Владимир Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях, предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России. При этом Песков отмечал, что условия Москвы остаются прежними. Конечная цель спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220909/pomosch-1815778760.html
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в мире, алексей резников, владимир зеленский, украина, россия, киев, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Киев, Санкции в отношении России
14:30 12.09.2022
 
В Киеве заявили, что больше не верят западным партнерам

Глава Минобороны Украины Резников: Киев научился не верить западным партнерам на слово

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Киев за последнее время научился не верить обещаниям, данным западными партнерами на слово кулуарно, поэтому для установления мира на Украине власти страны готовы подписать многосторонний документ с конкретными гарантиями безопасности.
"Мы научились много чему, и в том числе мы научились не доверять разным попыткам помочь нам получить мир в Украине. К сожалению, в 2014 году были такие попытки от наших партнёров, но те инструменты и те договоренности, которые были до того, они не работают", - заявил Резников. Видео заявления Резникова опубликовал украинский телеканал ICTV.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Бюджет военной помощи Украине рассчитан на два года, заявили в Пентагоне
По его словам, "яркий пример" тому Будапештский меморандум, который лишил Украину третьего места в мире по ядерному потенциалу, и не предоставил стране безопасность. Он отметил, что теперь Киев не доверяет "любым разговорам и неформальным протоколам".
"Только при условии, что будет построена новая мировая архитектура безопасности с понятными гарантиями безопасности Украины со стороны партнеров, которым мы доверяем. И тогда оформление такого документа будет возможно, и он будет многосторонним", - уточнил министр.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия готова и хочет решить ситуацию на Украине дипломатическим путем на своих условиях, предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России. При этом Песков отмечал, что условия Москвы остаются прежними. Конечная цель спецоперации, по словам президента РФ Владимира Путина, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей РезниковВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияКиевСанкции в отношении России
 
 
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