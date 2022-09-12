https://ria.ru/20220912/reformirovanie-1816354452.html
Новый глава ГА ООН поддержал продолжение реформирования организации
Новый глава ГА ООН поддержал продолжение реформирования организации - РИА Новости, 12.09.2022
Новый глава ГА ООН поддержал продолжение реформирования организации
Председатель открывающейся во вторник 77-й сессии ГА ООН Чаба Короши выступает за продолжение реформирования ООН, обещает сделать работу Генассамблеи более... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T23:13
2022-09-12T23:13
2022-09-12T23:13
в мире
оон
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ООН, 12 сен - РИА Новости. Председатель открывающейся во вторник 77-й сессии ГА ООН Чаба Короши выступает за продолжение реформирования ООН, обещает сделать работу Генассамблеи более ориентированной на результат.По его словам, центральной темой предстоящих 20-26 сентября общих прений недели высокого уровня будет "Переломный момент, революционные решения для переплетенных вызовов"."Моя роль будет заключаться в наведении мостов и в том, чтобы сделать работу Генассамблеи более ориентированной на эффект. Я планирую проводить интегрированную повестку мира и безопасности, прав человека и устойчивости", - подчеркнул он.Как заявил Короши, его приоритетами на посту председателя сессии будет: твердо придерживаться основных принципов Устава ООН, достигать значительного и заметного прогресса в вопросе устойчивой трансформации, стремиться к системным решениям, повышать роль науки в принятии решений, повышать солидарность."Призываю всех игроков работать совместно", - добавил он.Короши пообещал координироваться в работе с генсеком ООН, Совбезом, Экономическим и Социальным советом ООН и другими соответствующими органами ООН и проводить ориентированные на результат консультации с представителями гражданского общества, молодежи, научными кругами.
https://ria.ru/20220912/sdelka-1816336292.html
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Новый глава ГА ООН поддержал продолжение реформирования организации
Новый глава Генассамблеи ООН Короши поддержал продолжение реформирования организации
ООН, 12 сен - РИА Новости. Председатель открывающейся во вторник 77-й сессии ГА ООН Чаба Короши выступает за продолжение реформирования ООН, обещает сделать работу Генассамблеи более ориентированной на результат.
"Мы должны продолжать реформировать и трансформировать ООН, в том числе Генассамблею, и укреплять наше сотрудничество через доверие. Девиз моего председательства будет: "Решения через солидарность, устойчивость и науку", - сказал журналистам Короши.
По его словам, центральной темой предстоящих 20-26 сентября общих прений недели высокого уровня будет "Переломный момент, революционные решения для переплетенных вызовов".
"Моя роль будет заключаться в наведении мостов и в том, чтобы сделать работу Генассамблеи более ориентированной на эффект. Я планирую проводить интегрированную повестку мира и безопасности, прав человека и устойчивости", - подчеркнул он.
Как заявил Короши, его приоритетами на посту председателя сессии будет: твердо придерживаться основных принципов Устава ООН, достигать значительного и заметного прогресса в вопросе устойчивой трансформации, стремиться к системным решениям, повышать роль науки в принятии решений, повышать солидарность.
"Призываю всех игроков работать совместно", - добавил он.
Короши пообещал координироваться в работе с генсеком ООН, Совбезом, Экономическим и Социальным советом ООН и другими соответствующими органами ООН и проводить ориентированные на результат консультации с представителями гражданского общества, молодежи, научными кругами.