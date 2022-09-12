https://ria.ru/20220912/reformirovanie-1816354452.html

Новый глава ГА ООН поддержал продолжение реформирования организации

Новый глава ГА ООН поддержал продолжение реформирования организации - РИА Новости, 12.09.2022

Новый глава ГА ООН поддержал продолжение реформирования организации

Председатель открывающейся во вторник 77-й сессии ГА ООН Чаба Короши выступает за продолжение реформирования ООН, обещает сделать работу Генассамблеи более... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T23:13

2022-09-12T23:13

2022-09-12T23:13

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ООН, 12 сен - РИА Новости. Председатель открывающейся во вторник 77-й сессии ГА ООН Чаба Короши выступает за продолжение реформирования ООН, обещает сделать работу Генассамблеи более ориентированной на результат.По его словам, центральной темой предстоящих 20-26 сентября общих прений недели высокого уровня будет "Переломный момент, революционные решения для переплетенных вызовов"."Моя роль будет заключаться в наведении мостов и в том, чтобы сделать работу Генассамблеи более ориентированной на эффект. Я планирую проводить интегрированную повестку мира и безопасности, прав человека и устойчивости", - подчеркнул он.Как заявил Короши, его приоритетами на посту председателя сессии будет: твердо придерживаться основных принципов Устава ООН, достигать значительного и заметного прогресса в вопросе устойчивой трансформации, стремиться к системным решениям, повышать роль науки в принятии решений, повышать солидарность."Призываю всех игроков работать совместно", - добавил он.Короши пообещал координироваться в работе с генсеком ООН, Совбезом, Экономическим и Социальным советом ООН и другими соответствующими органами ООН и проводить ориентированные на результат консультации с представителями гражданского общества, молодежи, научными кругами.

https://ria.ru/20220912/sdelka-1816336292.html

https://ria.ru/20220514/oon-1788541975.html

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в мире, оон, генеральная ассамблея оон