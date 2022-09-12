https://ria.ru/20220912/referendum-1816100264.html

В Запорожье рассказали о сроках референдума о вхождении в состав России

В Запорожье рассказали о сроках референдума о вхождении в состав России - РИА Новости, 12.09.2022

В Запорожье рассказали о сроках референдума о вхождении в состав России

Голосование по вхождению в состав РФ в Запорожской области состоится, когда будет окончательно обеспечена безопасность жителей региона, заявил глава... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:48

2022-09-12T09:48

2022-09-12T09:48

специальная военная операция на украине

политика

евгений балицкий

запорожская область

россия

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Голосование по вхождению в состав РФ в Запорожской области состоится, когда будет окончательно обеспечена безопасность жителей региона, заявил глава администрации области Евгений Балицкий."Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области. Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании", - написал Балицкий у себя в Telegram-канале.По его словам, все технические моменты уже решены: бюллетени напечатаны, участки оборудованы, комиссии сформированы. "Нет сомнений в том, что процедура пройдёт честно, открыто и объективно", - подчеркнул глава администрации региона."По данным социологических исследований, 86% наших земляков поддерживает вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации. И эта цифра растёт с каждым днём", - добавил Балицкий.

https://ria.ru/20220912/energodefitsit-1816084623.html

запорожская область

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Влада Копылова

политика, евгений балицкий, запорожская область, россия