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В Запорожье рассказали о сроках референдума о вхождении в состав России
В Запорожье рассказали о сроках референдума о вхождении в состав России - РИА Новости, 12.09.2022
В Запорожье рассказали о сроках референдума о вхождении в состав России
Голосование по вхождению в состав РФ в Запорожской области состоится, когда будет окончательно обеспечена безопасность жителей региона, заявил глава... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:48
2022-09-12T09:48
2022-09-12T09:48
специальная военная операция на украине
политика
евгений балицкий
запорожская область
россия
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Голосование по вхождению в состав РФ в Запорожской области состоится, когда будет окончательно обеспечена безопасность жителей региона, заявил глава администрации области Евгений Балицкий."Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области. Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании", - написал Балицкий у себя в Telegram-канале.По его словам, все технические моменты уже решены: бюллетени напечатаны, участки оборудованы, комиссии сформированы. "Нет сомнений в том, что процедура пройдёт честно, открыто и объективно", - подчеркнул глава администрации региона."По данным социологических исследований, 86% наших земляков поддерживает вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации. И эта цифра растёт с каждым днём", - добавил Балицкий.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, евгений балицкий, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия
В Запорожье рассказали о сроках референдума о вхождении в состав России
Власти Запорожья: голосование о вхождении в России пройдет, когда будет безопасно
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Голосование по вхождению в состав РФ в Запорожской области состоится, когда будет окончательно обеспечена безопасность жителей региона, заявил
глава администрации области Евгений Балицкий.
"Референдум состоится, как только мы будем окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области. Окончательно уверены в том, что любой желающий сможет комфортно и безопасно принять участие в голосовании", - написал Балицкий у себя в Telegram-канале.
По его словам, все технические моменты уже решены: бюллетени напечатаны, участки оборудованы, комиссии сформированы. "Нет сомнений в том, что процедура пройдёт честно, открыто и объективно", - подчеркнул глава администрации региона.
"По данным социологических исследований, 86% наших земляков поддерживает вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации. И эта цифра растёт с каждым днём", - добавил Балицкий.