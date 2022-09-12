https://ria.ru/20220912/razval-1816075492.html
Мир предупредили о последствиях развала "единой Европы"
Мир предупредили о последствиях развала "единой Европы" - РИА Новости, 12.09.2022
Мир предупредили о последствиях развала "единой Европы"
Текущая ситуация на международной арене представляет собой глобальный передел мира, в результате которого больше всех пострадает Евросоюз, рассказал "Прайму"... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T03:18
2022-09-12T03:18
2022-09-12T03:18
европа
сша
рэу имени г. в. плеханова
в мире
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Текущая ситуация на международной арене представляет собой глобальный передел мира, в результате которого больше всех пострадает Евросоюз, рассказал "Прайму" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.По его словам, энергетическая безопасность Европы уже переживает глубокий кризис, который провоцирует социальную напряженность, особенно в активно поддерживающих санкции странах. При этом США, являющиеся главными инициаторами антироссийской санкционной политики, не столкнутся с угрозой энергобезопасности.Эксперт отметил, что кризис демонстрирует энергетическое неравенство государств региона и, вероятно, ведет к распаду объединенной Европы.
https://ria.ru/20220912/vengriya-1816068795.html
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, рэу имени г. в. плеханова, в мире
Европа, США, РЭУ имени Г. В. Плеханова, В мире
Мир предупредили о последствиях развала "единой Европы"
Доцент Чередниченко заявил о глобальном переделе мира, от которого страдает Евросоюз