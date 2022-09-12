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Мир предупредили о последствиях развала "единой Европы" - РИА Новости, 12.09.2022
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Мир предупредили о последствиях развала "единой Европы"
Мир предупредили о последствиях развала "единой Европы" - РИА Новости, 12.09.2022
Мир предупредили о последствиях развала "единой Европы"
Текущая ситуация на международной арене представляет собой глобальный передел мира, в результате которого больше всех пострадает Евросоюз, рассказал "Прайму"... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T03:18
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европа
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Текущая ситуация на международной арене представляет собой глобальный передел мира, в результате которого больше всех пострадает Евросоюз, рассказал "Прайму" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.По его словам, энергетическая безопасность Европы уже переживает глубокий кризис, который провоцирует социальную напряженность, особенно в активно поддерживающих санкции странах. При этом США, являющиеся главными инициаторами антироссийской санкционной политики, не столкнутся с угрозой энергобезопасности.Эксперт отметил, что кризис демонстрирует энергетическое неравенство государств региона и, вероятно, ведет к распаду объединенной Европы.
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европа
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европа, сша, рэу имени г. в. плеханова, в мире
Европа, США, РЭУ имени Г. В. Плеханова, В мире
03:18 12.09.2022
 
Мир предупредили о последствиях развала "единой Европы"

Доцент Чередниченко заявил о глобальном переделе мира, от которого страдает Евросоюз

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Текущая ситуация на международной арене представляет собой глобальный передел мира, в результате которого больше всех пострадает Евросоюз, рассказал "Прайму" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
По его словам, энергетическая безопасность Европы уже переживает глубокий кризис, который провоцирует социальную напряженность, особенно в активно поддерживающих санкции странах. При этом США, являющиеся главными инициаторами антироссийской санкционной политики, не столкнутся с угрозой энергобезопасности.
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Эксперт отметил, что кризис демонстрирует энергетическое неравенство государств региона и, вероятно, ведет к распаду объединенной Европы.
 
ЕвропаСШАРЭУ имени Г. В. ПлехановаВ мире
 
 
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