https://ria.ru/20220912/razval-1816075492.html

Мир предупредили о последствиях развала "единой Европы"

Мир предупредили о последствиях развала "единой Европы" - РИА Новости, 12.09.2022

Мир предупредили о последствиях развала "единой Европы"

Текущая ситуация на международной арене представляет собой глобальный передел мира, в результате которого больше всех пострадает Евросоюз, рассказал "Прайму"... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T03:18

2022-09-12T03:18

2022-09-12T03:18

европа

сша

рэу имени г. в. плеханова

в мире

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Текущая ситуация на международной арене представляет собой глобальный передел мира, в результате которого больше всех пострадает Евросоюз, рассказал "Прайму" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.По его словам, энергетическая безопасность Европы уже переживает глубокий кризис, который провоцирует социальную напряженность, особенно в активно поддерживающих санкции странах. При этом США, являющиеся главными инициаторами антироссийской санкционной политики, не столкнутся с угрозой энергобезопасности.Эксперт отметил, что кризис демонстрирует энергетическое неравенство государств региона и, вероятно, ведет к распаду объединенной Европы.

https://ria.ru/20220912/vengriya-1816068795.html

европа

сша

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

европа, сша, рэу имени г. в. плеханова, в мире